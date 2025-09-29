Премія Вацлава Гавела 2025 р. присуджена українському правозахиснику, колишньому військовому Буткевичу

Фото: https://x.com/PACE_News

Український правозахисник, журналіст та колишній військовий Максим Буткевич став лауреатом премії імені Вацлава Гавела 2025 року, повідомила Парламентська асамблея Ради Європи у соціальній мережі Х у понеділок.

Двоє інших журналістів з Грузії та Азербайджану стали переможцями у номінації "Премія, яка відзначає дії щодо захисту прав людини в усьому світі", зазначає Парламентська асамблея Ради Європи.

Премією імені Вацлава Гавела щорічно нагороджуються люди за видатні досягнення у сфері захисту прав людини в Європі та за її межами. Премія включає 60 тисяч євро, пам’ятний приз і диплом. У 2022 році премію присудили російському опозиціонеру Володимиру Кара-Мурзі, а у 2021 році – представниці білоруської опозиції Марії Колесниковій.

Максим Буткевич відомий як співзасновник Центру прав людини "Зміна" та "Громадського радіо". Після початку повномасштабного вторгнення Росії журналіст добровільно став на захист України та був командиром взводу. У червні 2022 року військовий разом із кількома побратимами потрапив у російський полон під час боїв на Луганщині. Російський суд призначив Буткевичу 13 років ув'язнення за фейковими обвинуваченнями. Буткевича повернули під час 58-го обміну полоненими між Україною та Росією, у межах якого звільнили 95 українських військових.