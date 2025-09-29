Інтерфакс-Україна
Події
16:52 29.09.2025

Премія Вацлава Гавела 2025 р. присуджена українському правозахиснику, колишньому військовому Буткевичу

1 хв читати
Премія Вацлава Гавела 2025 р. присуджена українському правозахиснику, колишньому військовому Буткевичу
Фото: https://x.com/PACE_News

Український правозахисник, журналіст та колишній військовий Максим Буткевич став лауреатом премії імені Вацлава Гавела 2025 року, повідомила Парламентська асамблея Ради Європи у соціальній мережі Х у понеділок.

Двоє інших журналістів з Грузії та Азербайджану стали переможцями у номінації "Премія, яка відзначає дії щодо захисту прав людини в усьому світі", зазначає Парламентська асамблея Ради Європи.

Премією імені Вацлава Гавела щорічно нагороджуються люди за видатні досягнення у сфері захисту прав людини в Європі та за її межами. Премія включає 60 тисяч євро, пам’ятний приз і диплом. У 2022 році премію присудили російському опозиціонеру Володимиру Кара-Мурзі, а у 2021 році – представниці білоруської опозиції Марії Колесниковій.

Максим Буткевич відомий як співзасновник Центру прав людини "Зміна" та "Громадського радіо". Після початку повномасштабного вторгнення Росії журналіст добровільно став на захист України та був командиром взводу. У червні 2022 року військовий разом із кількома побратимами потрапив у російський полон під час боїв на Луганщині. Російський суд призначив Буткевичу 13 років ув'язнення за фейковими обвинуваченнями. Буткевича повернули під час 58-го обміну полоненими між Україною та Росією, у межах якого звільнили 95 українських військових.

Теги: #премія #буткевич #вацлава_гавела

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:10 16.09.2025
Завершується прийом робіт на премію КонтраFACTS Media Awards. Призовий фонд понад 150 тис. грн

Завершується прийом робіт на премію КонтраFACTS Media Awards. Призовий фонд понад 150 тис. грн

14:08 14.09.2025
ПУМБ перший серед українських банків, який отримав одразу дві нагороди Red Dot

ПУМБ перший серед українських банків, який отримав одразу дві нагороди Red Dot

09:58 14.09.2025
Фільм "Будинок "Слово". Нескінчений роман" Томенка став переможцем кінопремії "Золота Дзиґа"

Фільм "Будинок "Слово". Нескінчений роман" Томенка став переможцем кінопремії "Золота Дзиґа"

14:26 13.09.2025
Держпремією ім.Довженка нагороджений творчий колектив за створення фільму "Медовий місяць"

Держпремією ім.Довженка нагороджений творчий колектив за створення фільму "Медовий місяць"

15:26 05.09.2025
МЗС заснувало премію "Хвиля/Dalğa" за популяризацію української та кримськотатарської мов

МЗС заснувало премію "Хвиля/Dalğa" за популяризацію української та кримськотатарської мов

10:06 05.08.2025
Український оскарівський комітет продовжив прийом фільмів для відбору представника від країни на 98-му премію "Оскар" до 11 серпня

Український оскарівський комітет продовжив прийом фільмів для відбору представника від країни на 98-му премію "Оскар" до 11 серпня

17:10 01.06.2025
Кличко у Франкфурті отримав премію за права людини імені Франца Верфеля

Кличко у Франкфурті отримав премію за права людини імені Франца Верфеля

05:14 30.05.2025
Фон дер Ляєн: Європа має стати незалежною, збільшити оборонні витрати і прийняти Україну до ЄС

Фон дер Ляєн: Європа має стати незалежною, збільшити оборонні витрати і прийняти Україну до ЄС

16:06 29.05.2025
Президентку Єврокомісії нагороджено премією Карла Великого

Президентку Єврокомісії нагороджено премією Карла Великого

19:07 28.05.2025
Віталій Кличко вручив мистецьку премію "Київ" переможцям в 8 номінаціях

Віталій Кличко вручив мистецьку премію "Київ" переможцям в 8 номінаціях

ВАЖЛИВЕ

Зеленський заявляє про важливість участі США у колективній відповіді на російські дрони над країнами НАТО

Швеція оголосила про виділення понад $116 млн на підтримку України під час підготовки до зими

Лідери ЄС обговорять Стіну дронів на самітах у жовтні

Єврокомісар Кос з візитом в Україні. Очікується завершення скринінгового процесу

Зеленський: Від початку Добропільської контрнаступальної операції звільнено більш ніж 174 кв. км території, зачищено більш ніж 194 кв. км

ОСТАННЄ

Далекобійні можливості України та проблеми з виробниками обговорили на технологічній ставці - секретар РНБО

Україна очікує на шведські винищувачі Gripen - Міноборони

Раді пропонують встановити почесне звання "Сім'я учасника бойових дій"

РФ офіційно вийшла з Європейської конвенції про запобігання катуванням

Раді пропонують звернутися до Нобелівського комітету щодо висунення Трампа на премію миру

Сибіга: Ми дійсно розраховуємо на рішучі кроки щодо повного використання російських активів

Зеленський заявляє про важливість участі США у колективній відповіді на російські дрони над країнами НАТО

НАДС внесло зміни до правил етичної поведінки держслужбовців та посадовців місцевого самоврядування

Уродженець Херсонщини, який здавав окупантам позиції Сил оборони біля району Курської операції, отримав 15 років тюрми

Україна просить інші країни долучитися до формування реєстру викрадених українських дітей

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА