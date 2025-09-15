Завершується прийом робіт на премію КонтраFACTS Media Awards. Призовий фонд понад 150 тис. грн

30 вересня завершується прийом робіт на III Всеукраїнську премію журналістських робіт КонтраFACTS Media Awards – конкурс, присвячений боротьбі з нелегальною торгівлею тютюновими виробами.

До участі запрошуються радіо- та тележурналісти, автори онлайн-медіа та друкованих видань, а також незалежні творці цифрового контенту на Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, автори подкастів та інших форматів.

Призовий фонд складає понад 150 тисяч гривень:

1 місце – 70 000 грн

2 місце – 35 000 грн

3 місце – 25 000 грн

Додаткові спеціальні відзнаки від членів журі – по 20 000 грн кожна.

Усі учасники, матеріали яких були прийняті до участі у конкурсі згідно з правилами, отримають гарантовану премію за участь у розмірі 2000 грн.

Конкурс організовує Асоціація «Укртютюн» за підтримки партнерів – Європейської Бізнес Асоціації, Київської організації Національної спілки журналістів України, проєкту «Ні контрабанді!», та інформаційних партнерів – інформагентства Інтерфакс-Україна і ділового видання The Page.

Премія проводиться щорічно, щоб привернути увагу до серйозної проблеми – нелегальної торгівлі тютюновими виробами в Україні. У квітні 2025 року рівень нелегальної торгівлі сягнув 16,2% (проти 14,1% на початку року та 12,6% у жовтні 2024), а частка підробленої продукції зросла до 8,8%, свідчать дані дослідницької компанії KANTAR.

Річні втрати державного бюджету України через несплату податків оцінюються у 25,2 млрд грн. Саме тому так важливо, щоб професійне та всебічне висвітлення проблеми нелегальної торгівлі у медіа, розкриття її руйнівних наслідків для суспільства та економіки стало потужним інструментом у боротьбі з цим негативним явищем.

Роботи приймаються на електронну пошту: [email protected]

Більше інформації про премію можна знайти на офіційному сайті: https://ukrtyutyun.com/contrafacts-media-awards-2025