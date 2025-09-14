ПУМБ перший серед українських банків, який отримав одразу дві нагороди Red Dot

Ребрендинг ПУМБ здобув одразу дві відзнаки Red Dot Design Award 2025. Це одна з найпрестижніших світових премій, яку ще називають «Оскаром» у сфері дизайну. З 1954 року Red Dot щорічно відзначає компанії та бренди, що демонструють найвищі стандарти дизайну, отримати цю нагороди вдається навіть не всім міжнародним компаніям.

Минулорічний ребрендинг ПУМБ здобув одразу дві відзнаки Red Dot у престижних категоріях:

Corporate Design & Identity — за цілісну та сучасну візуальну ідентичність бренду, включно з логотипом, фірмовим стилем та tone of voice. Журі відзначило, як оновлений дизайн ПУМБ формує цілісне сприйняття бренду, відображаючи його сучасність та динамічність.

Brand Design & Identity — за комплексний підхід до бренду: від оновленого візуалу до тональності комунікацій і рекламних кампаній. Бо ребрендинг ПУМБ стосувався не лише візуальних елементів, а й підходу до діалогу з клієнтами: відхід від консервативності, зрозуміла мова, динамічні рішення у дизайні та комунікації.

Кейс: https://www.youtube.com/watch?v=dpB94H6OVHE

Сьогодні маркетинг ПУМБ створює успішні кейси, формує новий рівень знання і дійсно змінює бренд, залучаючи нову аудиторію для банку.

“Дві нагороди Red Dot — це визнання не лише нашого нового дизайну, а й тієї трансформації, яку переживає ПУМБ. Ми свідомо відмовилися від консервативності, щоб створити сміливий, яскравий і сучасний бренд, який відповідає нашим сервісам та очікуванням клієнтів. Для нас ця нагорода — доказ того, що ПУМБ говорить з аудиторією простою, живою мовою та залишається банком, який надихає на зміни”, — зазначає Ксенія Сікорська, директорка з маркетингу ПУМБ.

Видатні результати Red Dot стали можливими завдяки спільній роботі команди маркетингу ПУМБ та Banda . Успіх ребрендингу відзначають обидві команди.

"Це дуже крута нагорода в сфері дизайну. Ми раді, що вона піде в нашу спільну скарбничку гордості за український дизайн", — коментує Артем Карелін, креативний директор Banda.

Сьогодні ПУМБ — дійсно став сміливішим та яскравішим брендом. Банк впевнено досягає результатів та гучно заявляє про себе на українському та світовому рівні.