06.11.2025

ПУМБ запустив першу в Україні програму вдячності донорам крові!

ПУМБ спільно з Mastercard запускає унікальну для України програму підтримки донорів крові.

Відтепер кожен, хто здає кров і рятує життя, може отримати підвищений кешбек і спеціальні пропозиції від банку та партнерів.Ця програма створена у співпраці з громадськими організаціями ДонорUA та Агенти крові й має на меті не лише підтримати донорів, а й зробити донорство новою соціальною нормою в Україні.

Чому це важливо

З початком війни проблема нестачі донорської крові стала особливо гострою: замість необхідних стандартів навіть для мирного часу - 33 донорів на 1000 людей, сьогодні кров в Україні здають лише 11 з 1000 українців.

З початку повномасштабної війни ПУМБ  послідовно розвиває тему поляризації донорства:

  • Благодійний патріотичний мерч «Ми однієї крові», завдяки якому було передано 13 059 548 грн на доставку крові у прифронтові райони.
  • Мобільний хаб «Теплокровні» у партнерстві з Mastercard, періодично курсує найбільшими містами України для організації донацій у громадських місцях.

ПУМБ разом з партнерами прагне зробити ще більше — щоб популяризувати тему донорства в Україні та подякувати тим, хто ділиться своєю кров’ю та рятує життя.

Як долучитися

  1. Мати картку Mastercard від ПУМБ (у застосунку).
  2. Зареєструватися на донацію через ДонорUA або Агенти крові
  3. Отримати доступ до підвищеного кешбеку у розділі «Вигоди» застосунку ПУМБ. Кешбек треба підключити самостійно у застосунку.

Подяки активуються після кожної підтвердженої донації й діють до кінця поточного та весь наступний місяць.

Соціально відповідальні бізнеси, що вже приєдналися та надають підвищений для донорів:

  • WOG — 5 % (+2 %)
  • Фокстрот — 10 % (+5 %)
  • Аптека «Подорожник» — 6 % (+3 %)
  • Будинок Іграшок — 7 % (+2 %)
  • Terra Incognita — 12 % (+2 %)
  • Оксфорд Медікал — 8 % кешбеку (+5 % до стандартного)
  • E-ZOO — 7 % (+2 %)

Цей список розширюється — банк запрошує відповідальні компанії долучатися до соціальної ініціативи.

Скіни карток для донорів

У застосунку ПУМБ тепер також доступні скіни карток, присвячені донорству крові.
Це не просто новий дизайн, а знак солідарності з тими, хто ділиться своєю кров’ю для порятунку життів. Скіни доступні кожному, хто хоче підтримати культуру донорства.

Тож вливайтеся та допомагайте рятувати життя!

ПУМБ закликає українців і соціально відповідальний бізнес приєднуватися до підтримки спільноти донорів.

Де здати кров та як зареєструватися:

Більше про програму вдячності донорам та умови нарахування кешбеку тут.

