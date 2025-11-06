ПУМБ запустив першу в Україні програму вдячності донорам крові!
ПУМБ спільно з Mastercard запускає унікальну для України програму підтримки донорів крові.
Відтепер кожен, хто здає кров і рятує життя, може отримати підвищений кешбек і спеціальні пропозиції від банку та партнерів.Ця програма створена у співпраці з громадськими організаціями ДонорUA та Агенти крові й має на меті не лише підтримати донорів, а й зробити донорство новою соціальною нормою в Україні.
Чому це важливо
З початком війни проблема нестачі донорської крові стала особливо гострою: замість необхідних стандартів навіть для мирного часу - 33 донорів на 1000 людей, сьогодні кров в Україні здають лише 11 з 1000 українців.
З початку повномасштабної війни ПУМБ послідовно розвиває тему поляризації донорства:
- Благодійний патріотичний мерч «Ми однієї крові», завдяки якому було передано 13 059 548 грн на доставку крові у прифронтові райони.
- Мобільний хаб «Теплокровні» у партнерстві з Mastercard, періодично курсує найбільшими містами України для організації донацій у громадських місцях.
ПУМБ разом з партнерами прагне зробити ще більше — щоб популяризувати тему донорства в Україні та подякувати тим, хто ділиться своєю кров’ю та рятує життя.
Як долучитися
- Мати картку Mastercard від ПУМБ (у застосунку).
- Зареєструватися на донацію через ДонорUA або Агенти крові
- Отримати доступ до підвищеного кешбеку у розділі «Вигоди» застосунку ПУМБ. Кешбек треба підключити самостійно у застосунку.
Подяки активуються після кожної підтвердженої донації й діють до кінця поточного та весь наступний місяць.
Соціально відповідальні бізнеси, що вже приєдналися та надають підвищений для донорів:
- WOG — 5 % (+2 %)
- Фокстрот — 10 % (+5 %)
- Аптека «Подорожник» — 6 % (+3 %)
- Будинок Іграшок — 7 % (+2 %)
- Terra Incognita — 12 % (+2 %)
- Оксфорд Медікал — 8 % кешбеку (+5 % до стандартного)
- E-ZOO — 7 % (+2 %)
Цей список розширюється — банк запрошує відповідальні компанії долучатися до соціальної ініціативи.
Скіни карток для донорів
У застосунку ПУМБ тепер також доступні скіни карток, присвячені донорству крові.
Це не просто новий дизайн, а знак солідарності з тими, хто ділиться своєю кров’ю для порятунку життів. Скіни доступні кожному, хто хоче підтримати культуру донорства.
Тож вливайтеся та допомагайте рятувати життя!
ПУМБ закликає українців і соціально відповідальний бізнес приєднуватися до підтримки спільноти донорів.
Де здати кров та як зареєструватися:
Більше про програму вдячності донорам та умови нарахування кешбеку тут.