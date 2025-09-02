ПУМБ отримав дві нагороди Fin.marketing 2025

29 серпня у Києві відбулася щорічна конференція Fin.marketing 2025 від UAFIC, де відзначають найкращі маркетингові здобутки у фінансовій сфері України.

Маркетинг ПУМБ здобув одразу дві престижні нагороди:

за найкращий ребрендинг,

за об’єднання ветеранських, гуманітарних і соціальних ініціатив в єдину екосистему банку.

В рамках конференції маркетинг-директорка ПУМБ Ксенія Сікорська представила keynote-доповідь: «Коли класичні правила комунікації не працюють, створюй власні. Кейс ПУМБ».

Ксенія розповіла про трансформацію сенсів комунікації банку під час війни та про те, як цінності, прозорість і людяність допомагають будувати довіру клієнтів у часи постійної турбулентності. Вона відзначила, що нагороди Fin.marketing 2025 — це результат командної роботи, яка дозволяє ПУМБ реалізовувати маркетинг зі змістом та формувати нові стандарти для українського банківського ринку.

Також під час урочистої частини заходу відбулося оголошення результатів рейтингу «ТОП-50 найвпливовіших жінок фінтеху» від UAFIC.

Цей рейтинг щорічно відзначає жінок, які демонструють лідерство, досягають значних корпоративних результатів та роблять вагомий внесок у розвиток фінтех-індустрії.

В рейтингу 2025 року найвпливовіших жінок фінтеху України увійшли відразу 3 представниці ПУМБ:

Наталя Косенко , заступниця Голови правління ПУМБ;

, заступниця Голови правління ПУМБ; Ксенія Сікорська , директорка Департаменту маркетингу ПУМБ;

, директорка Департаменту маркетингу ПУМБ; Олена Рудик, директорка Департаменту по роботі з малим бізнесом.

Це визнання підтверджує високий професіоналізм і важливу роль топ-менеджерок ПУМБ у формуванні інноваційного майбутнього не тільки банку, а й усієї фінансової галузі України.