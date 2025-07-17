Міжнародні перекази — тепер одразу на гривневі рахунки в застосунку ПУМБ
ПУМБ постійно вдосконалює сервіси в мобільному застосунку, щоб користування банком було простим і зручним. Відтепер клієнти можуть зараховувати валютні міжнародні перекази одразу на гривневі рахунки або картки — з автоматичним обміном валюти під час зарахування.
Як це працює:
Зарахувати переказ на гривневий рахунок можна всього в кілька кліків:
- Відкрийте застосунок ПУМБ і перейдіть у розділ «Платежі»
- Оберіть пункт «Міжнародні перекази»
- Виберіть потрібну систему: MoneyGram, Ria, IntelExpress або PrivatMoney
- Введіть дані переказу, слідуючи підказкам інтерфейсу
- Оберіть рахунок або картку для зарахування
- Якщо це гривневий рахунок — ознайомтесь із курсом обміну та підтвердіть згоду
Гроші будуть зараховані миттєво — і одразу в гривні.
Які ще міжнародні перекази доступні в ПУМБ?
ПУМБ підтримує перекази коштів з 7 міжнародних систем:
- Western Union
- MoneyGram
- Ria
- TransferGo
- IntelExpress
- PrivatMoney
- Payoneer
Без комісії від ПУМБ за зарахування в USD, EUR та UAH.
Перекази виплачуються миттєво. Для Western Union — протягом години.
ПУМБ створює сервіси, які дозволяють вам отримувати гроші зручно, швидко та без зайвих витрат — просто у мобільному застосунку.