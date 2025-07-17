Міжнародні перекази — тепер одразу на гривневі рахунки в застосунку ПУМБ

ПУМБ постійно вдосконалює сервіси в мобільному застосунку, щоб користування банком було простим і зручним. Відтепер клієнти можуть зараховувати валютні міжнародні перекази одразу на гривневі рахунки або картки — з автоматичним обміном валюти під час зарахування.

Як це працює:

Зарахувати переказ на гривневий рахунок можна всього в кілька кліків:

Відкрийте застосунок ПУМБ і перейдіть у розділ «Платежі» Оберіть пункт «Міжнародні перекази» Виберіть потрібну систему: MoneyGram, Ria, IntelExpress або PrivatMoney Введіть дані переказу, слідуючи підказкам інтерфейсу Оберіть рахунок або картку для зарахування Якщо це гривневий рахунок — ознайомтесь із курсом обміну та підтвердіть згоду

Гроші будуть зараховані миттєво — і одразу в гривні.

Які ще міжнародні перекази доступні в ПУМБ?

ПУМБ підтримує перекази коштів з 7 міжнародних систем:

Western Union

MoneyGram

Ria

TransferGo

IntelExpress

PrivatMoney

Payoneer

Без комісії від ПУМБ за зарахування в USD, EUR та UAH.

Перекази виплачуються миттєво. Для Western Union — протягом години.

ПУМБ створює сервіси, які дозволяють вам отримувати гроші зручно, швидко та без зайвих витрат — просто у мобільному застосунку.