Інтерфакс-Україна
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18:00 17.07.2025

Міжнародні перекази — тепер одразу на гривневі рахунки в застосунку ПУМБ

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ПУМБ постійно вдосконалює сервіси в мобільному застосунку, щоб користування банком було простим і зручним. Відтепер клієнти можуть зараховувати валютні міжнародні перекази одразу на гривневі рахунки або картки — з автоматичним обміном валюти під час зарахування.

 Як це працює:

Зарахувати переказ на гривневий рахунок можна всього в кілька кліків:

  1. Відкрийте застосунок ПУМБ і перейдіть у розділ «Платежі»
  2. Оберіть пункт «Міжнародні перекази»
  3. Виберіть потрібну систему: MoneyGram, Ria, IntelExpress або PrivatMoney
  4. Введіть дані переказу, слідуючи підказкам інтерфейсу
  5. Оберіть рахунок або картку для зарахування
  6. Якщо це гривневий рахунок — ознайомтесь із курсом обміну та підтвердіть згоду

Гроші будуть зараховані миттєво — і одразу в гривні.

Які ще міжнародні перекази доступні в ПУМБ?

ПУМБ підтримує перекази коштів з 7 міжнародних систем:

  • Western Union
  • MoneyGram
  • Ria
  • TransferGo
  • IntelExpress
  • PrivatMoney
  • Payoneer

Без комісії від ПУМБ за зарахування в USD, EUR та UAH.
Перекази виплачуються миттєво. Для Western Union — протягом години.

ПУМБ створює сервіси, які дозволяють вам отримувати гроші зручно, швидко та без зайвих витрат — просто у мобільному застосунку.

Теги: #пумб

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