23:36 30.01.2026

Бойові мистецтва як інструмент соціальної реабілітації: досвід Грачика Оганяна

Рух може стати опорою для людей у складних життєвих обставинах. На цьому принципі будує свою роботу Грачик Оганян. Останні роки він адаптовує спортивні методики для ветеранів, молоді з високою тривожністю та тих, хто переживає кризу. Тренер будує заняття так, щоб вони повертали відчуття опори, рівноваги й нормального ритму життя.

Від спостережень до практики

Інтерес Грачика до можливостей спорту у відновленні емоційного стану виник після багаторічних спостережень за тими, хто пережив стресові ситуації. Він помітив закономірність: регулярні тренування повертають людям відчуття контролю у складні періоди. Це спонукало тренера розробити власні методики, які враховують фізичний стан кожного та психологічні потреби. Оганян працює в межах своєї компетенції й створює безпечне спортивне середовище для занять.

Співпраця з ветеранами стала першим етапом у формуванні такого методу. Зустрічі мали разовий характер і будувалися з урахуванням фізичних обмежень кожного учасника. Основна мета полягала в тому, щоб забезпечити можливість для безпечної активності без надмірного навантаження. За словами самого Грачика, навіть короткострокова участь у тренуваннях приносила видимі результати: поліпшення настрою, підвищення впевненості в собі та повернення інтересу до повсякденних справ.

Молодь у пошуках стабільності

Окрему увагу Оганян приділяє роботі з молоддю, яка опинилася в складних життєвих обставинах. Його досвід показує, що дисциплінований підхід до тренувань допомагає зменшити рівень агресії, сформувати здорові звички та налагодити довіру до оточення. Зміни відбуваються поступово, через постійну роботу над собою та особистий приклад тренера.

Грачик не працює з психологами, але використовує прості стабілізуючі методи, які добре зарекомендували себе на практиці. Він будує чіткий графік, де кожен учасник знає, чого очікувати, і може відчути власний прогрес. Результати роботи конкретні: підопічні повертаються до навчання, знаходять роботу, відновлюють контакт з близькими.

Перспективи розвитку

Оганян переконаний, що спорт може стати потужним інструментом соціальної інтеграції за умови правильного підходу. Його досвід показує: навіть базові спортивні програми здатні допомогти людям подолати кризові періоди та повернутися до активного життя. Такий підхід особливо актуальний для США, де понад 18 мільйонів ветеранів потребують програм реабілітації.

У майбутньому тренер планує розвивати адаптовані програми, які враховуватимуть специфічні потреби різних соціальних груп, а також налагоджувати партнерства з організаціями, що працюють у сфері реабілітації.

«Коли людина втрачає віру в себе, їй потрібне місце, де вона знову відчує свою силу», — пояснює Грачик Оганян свій підхід до роботи з людьми в кризових станах.

«Я не обіцяю швидких результатів. Але якщо людина приходить регулярно, то через місяць-два вона сама помічає зміни і у фізичній формі, й у тому, як почувається щодня», — додає тренер.

 

автор Андрій Романчук

