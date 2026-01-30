На 18 АЗК UKRNAFTA запрацювали партнерські поштові відділення для прийому та видачі посилок Meest ПОШТА

UKRNAFTA розширює горизонти сервісу для своїх клієнтів. На 18 автозаправних комплексах мережі у 9 областях України та місті Києві запрацювали партнерські пункти прийому та видачі посилок Meest ПОШТА, де можна надіслати та отримати відправлення по Україні та за кордон вагою до 10 кг.

Для відправки посилки необхідно створити відправлення до 10 кг у застосунку Meest ПОШТА, упакувати посилку та оплатити її онлайн. Після цього достатньо привезти підготовлену посилку на автозаправний комплекс UKRNAFTA та передати її касирові.

Для отримання посилки також передбачена попередня онлайн-оплата - клієнту надходить онлайн-посилання в мобільний застосунок Meest ПОШТА, або у месенджер. Після оплати посилку можна забрати у вибраному автозаправному комплексі UKRNAFTA, звернувшись до касира.

Вартість пересилання відправлень по Україні стартує від 45 грн (до 0,5 кг) до 85 грн (посилки вагою до 10 кг).

Співпраця між UKRNAFTA та Meest ПОШТА дозволить створити мережу мультифункціональних локацій, де клієнти можуть отримувати комплекс сервісів в одному місці.

UKRNAFTA, як найбільша мережа автозаправних комплексів в Україні - це зручний майданчик для розвитку поштової інфраструктури, оскільки люди цінують можливість відправити або отримати посилку під час заправки авто, дорогою додому або у справах.

Тому проєкт, що зараз перебуває на пілотному етапі, має значний потенціал для масштабування - як географічного, так і за кількістю залучених АЗК UKRNAFTA.

Спробувати новий зручний сервіс від UKRNAFTA та Meest ПОШТА можна за адресами:

1. АЗК UKRNAFTA 02/015 – Волинська обл., м. Любомль, вул. Соборності, 5

2. АЗК UKRNAFTA 03/003 – Дніпропетровська обл., м. Верхньодніпровськ, вул. Кам'янська, буд. 37-А

3. АЗК UKRNAFTA 09/033 – Київська обл., селище Велика Димерка, вул. Соборна, буд. 1

4. АЗК UKRNAFTA 13/030 – Львівська обл., м. Новояворівськ, вул. Львівська, 2

5. АЗК UKRNAFTA 13/031 – Львівська обл., селище Івано-Франкове, вул. Яворівська, 38

6. АЗК UKRNAFTA 14009 – Миколаївська обл., м. Миколаїв, Одеське шосе, 53б

7. АЗК UKRNAFTA 15/007 – м. Одеса, вул. Академіка Корольова, 1-Б

8. АЗК UKRNAFTA 15/032 – Одеська обл., с. Крижанівка, вул. Миколаївська, буд. 32

9. АЗК UKRNAFTA 17/015 – Рівненська обл., м. Здолбунів, вул. Базарна, буд. 3

10. АЗК UKRNAFTA 23/011 – Черкаська обл., м. Сміла, вул. Євгена Саражі, буд. 3-А

11. АЗК UKRNAFTA 2123 – Київська обл., м. Біла Церква, бул. Олександрійський, 96а

12. АЗК UKRNAFTA 2143 – м. Київ, Дарницький р-н, Харківське шосе, 210 а

13. АЗК UKRNAFTA 3007 – м. Дніпро, вул. Енергетична, 2а

14. АЗК UKRNAFTA 3008 – Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Сірка Івана, 279а

15. АЗК UKRNAFTA 4002 – м. Запоріжжя, вул. Першотравнева, 26

16. АЗК UKRNAFTA 5002 – м. Івано-Франківськ, вул. Надрічна, 3

17. АЗК UKRNAFTA 14001 – м. Миколаїв, вул. Декоративна, 2а

18. АЗК UKRNAFTA 14004 – м. Миколаїв, вул. 10-та Слобідська, 2.

Також адреси доступні в мобільних застосунках UKRNAFTA та Meest ПОШТА.

АТ "Укрнафта" - найбільша нафтовидобувна компанія України, є оператором найбільшої національної мережі АЗК - UKRNAFTA. У 2024 році компанія вступила в управління активами Glusco. У 2025 році завершила угоду з Shell Overseas Investments BV про купівлю мережі Shell в Україні. Загалом оперує 663 АЗК.

Компанія реалізує комплексну програму відновлення діяльності та оновлення формату автозаправних станцій своєї мережі. З лютого 2023 року випускає власні паливні талони та картки "NAFTAКарта", що реалізуються юридичним і фізичним особам через ТОВ "Укрнафта-Постач".

Найбільшим акціонером "Укрнафти" є НАК "Нафтогаз України" з часткою 50%+1 акція.

У листопаді 2022 року ставка Верховного головнокомандувача ЗСУ ухвалила рішення про передачу державі частки корпоративних прав компанії, що належали приватним власникам, якою зараз управляє Міноборони.