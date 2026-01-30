Інтерфакс-Україна
11:02 30.01.2026

Будинок №6 ЖК River City введено в експлуатацію

Компанія "Інтергал-Буд" розпочинає 2026 рік із гарних новин – ще один житловий об’єкт введено в експлуатацію, а девелопер послідовно виконує свої зобов’язання перед інвесторами та забезпечує своєчасне будівництво та завершення проєктів.
13 січня 2026 року Управління державного архітектурно-будівельного контролю Житомирської міської ради видало офіційний сертифікат № ЖТ122251230959, який підтверджує завершення будівництва та готовність до експлуатації житлового будинку №6 житлового комплексу River City, розташованого у місті Житомир на бульварі Тетерівському, 10, 12.

Основні характеристики будинку:

Загальна площа будівлі - 11 459,8 м2
Кількість поверхів – 12
Загальна кількість квартир – 148
Загальна площа квартир - 8 646,1 м2
Площа вбудовано-прибудованих приміщень - 567,5 м2

ЖК "Рівер Сіті" - сучасний житловий комплекс класу комфорт+, що складається з шести будинків на 12 та 16 поверхів. Проєкт поєднує комфортне житло, продуману інфраструктуру з концепцією "місто в місті" та зручне розташування у зеленій частині міста неподалік річки Тетерів.
На території комплексу передбачено зони відпочинку, дитячі та спортивні майданчики, підземний і наземний паркінги, а також простори для активного дозвілля мешканців.
Зручна транспортна розв’язка, продуктові супермаркети, готелі, ресторани, кафе, школи та університети розташовані у пішій доступності від ЖК "Рівер Сіті".

Теги: #river_city #інтергал_буд

