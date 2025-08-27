Інтерфакс-Україна
Економіка
18:19 27.08.2025

"Інтергал-Буд" та Ощадбанк уклали першу спільну угоду за програмами "єВідновлення" та "єОселя"

2 хв читати
"Інтергал-Буд" та Ощадбанк уклали першу спільну угоду за програмами "єВідновлення" та "єОселя"

Девелопер "Інтергал-Буд" у серпні 2025 року реалізував свою першу угоду, яка поєднала дві державні програми "єВідновлення" та "єОселя", для Ощадбанку ця угода також стала першою у столичному регіоні, повідомила пресслужба девелопера.

Як повідомлялось, починаючи з осені 2024 року компенсаційний сертифікат  за зруйноване житло "єВідновлення" можна використати як перший внесок за пільговою іпотекою "єОселя". Якщо його сума менша за мінімальні 20% вартості житла, різницю покупець доплачує власними коштами.

"Перша угода завжди потребує більше зусиль. Нам довелося фактично з нуля відпрацювати всі договори, щоб поєднати в одній операції програми "єВідновлення" та "єОселя". Тепер ми маємо необхідну експертизу в проведенні таких операцій, тож власники сертифікатів "єВідновлення" можуть звертатись і використовувати його як перший внесок за "єОселею". У наших житлових комплексах доступно чимало квартир, що відповідають умовам програми", - розповіла комерційна директорка "Інтергал-Буд" Олена Рижова, яку цитує пресслужба.

В компанії також уточнили, що клієнт даної угоди - зі статусом ВПО, він обрав квартиру без ремонту, сертифікат покрив перший внесок. В "Інтергал-Буд" до 30 жовтня цього року діють спеціальні умови для переселенців: 2% знижки було враховано під час оформлення угоди.

Будівельна компанія "Інтергал-Буд" працює на ринку житлової нерухомості з 2003 року. У її портфелі - 107 житлових проєктів. У 2024 році компанія побудувала та ввела в експлуатацію майже 358,5 тис. кв. м нерухомості, що відповідає 3,8 тис. квартирам у 20 будинках.

Теги: #угода #єоселя #євідновлення #ощадбанк #інтергал_буд

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:51 27.08.2025
Кабмін розширив програму "єВідновлення" на переселенців, які втратили житло на окупованих територіях - Свириденко

Кабмін розширив програму "єВідновлення" на переселенців, які втратили житло на окупованих територіях - Свириденко

01:48 27.08.2025
Найдорожчий особняк цього року в Гонконзі продано за $140 млн

Найдорожчий особняк цього року в Гонконзі продано за $140 млн

20:17 26.08.2025
Кабмін схвалив використання ще 4,8 млрд грн на програму "єВідновлення" - Свириденко

Кабмін схвалив використання ще 4,8 млрд грн на програму "єВідновлення" - Свириденко

13:53 26.08.2025
Литва організовує на своїй території виробництво української зброї – Міноборони

Литва організовує на своїй території виробництво української зброї – Міноборони

19:05 21.08.2025
Путін звузив свої претензії на українські території, зосередившись на Донбасі -- ЗМІ

Путін звузив свої претензії на українські території, зосередившись на Донбасі -- ЗМІ

09:27 21.08.2025
Кабмін пропонує вийти з угоди про принципи справляння непрямих податків під час експорту та імпорту між державами-учасницями СНД

Кабмін пропонує вийти з угоди про принципи справляння непрямих податків під час експорту та імпорту між державами-учасницями СНД

11:35 20.08.2025
Ощадбанк продав на торгах право на фінлізинг готелю Ramada Encore та БЦ "Європа" у Києві

Ощадбанк продав на торгах право на фінлізинг готелю Ramada Encore та БЦ "Європа" у Києві

12:16 18.08.2025
Ощад на початок серпня видав енергокредитів фізособам на понад 1 млрд грн – спецпроєкт

Ощад на початок серпня видав енергокредитів фізособам на понад 1 млрд грн – спецпроєкт

01:15 16.08.2025
Путін розглядає можливу угоду з контролю над ядерною зброєю з США - ЗМІ

Путін розглядає можливу угоду з контролю над ядерною зброєю з США - ЗМІ

16:20 15.08.2025
ОЩАДлива енергетика: чому домашні СЕС набирають популярності й від чого рятують своїх власників

ОЩАДлива енергетика: чому домашні СЕС набирають популярності й від чого рятують своїх власників

ВАЖЛИВЕ

Держстат завдяки відновленню статистичних звітувань планує відновити дані за 2022-2025 рр. до II кв.-2026 – голова

Зеленський запропонував Канаді долучитися до значних енергопроєктів

Підготовка України до ОЗП 2025/2026 йде за планом і вже становить понад 70% – Кулеба

Хлібобулочні вироби торік подорожчали на 20%, у 2025 р. додадуть ще 15-20% - директор "Київ Хлібу"

В Нацбанку очікують місію МВФ найближчими тижнями для дискусій про можливу нову програму

ОСТАННЄ

Прибуток НБУ в I пів.-2025 скоротився у 2,4 раза до I пів.-2024

Держстат має намір оцінити чисельність населення України до кінця 2025 р. – голова

Держстат завдяки відновленню статистичних звітувань планує відновити дані за 2022-2025 рр. до II кв.-2026 – голова

Реєстрація ФОПів в агросекторі у ІІ пів.-2025 зросла на 52%, агрокомпаній - на рівні минулого року - дослідження

Чисельність ВРХ за рік скоротилася на 8%, корів – на 9%

Кабмін схвалив внесення до реєстру ще шести індустріальних парків в шести областях

Платники та отримувачі з 1 грудня отримають можливості трекінгу платіжних операцій в СЕП

Кабмін удосконалив механізм зупинення реєстрації податкових накладних

Кабмін схвалив включення до реєстру ще шість індустріальних парків

Україна знову спробує продати ОПЗ з початковою ціною 4,5 млрд грн з умовою залучення від 0,5 млрд грн інвестицій

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА