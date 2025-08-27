"Інтергал-Буд" та Ощадбанк уклали першу спільну угоду за програмами "єВідновлення" та "єОселя"

Девелопер "Інтергал-Буд" у серпні 2025 року реалізував свою першу угоду, яка поєднала дві державні програми "єВідновлення" та "єОселя", для Ощадбанку ця угода також стала першою у столичному регіоні, повідомила пресслужба девелопера.

Як повідомлялось, починаючи з осені 2024 року компенсаційний сертифікат за зруйноване житло "єВідновлення" можна використати як перший внесок за пільговою іпотекою "єОселя". Якщо його сума менша за мінімальні 20% вартості житла, різницю покупець доплачує власними коштами.

"Перша угода завжди потребує більше зусиль. Нам довелося фактично з нуля відпрацювати всі договори, щоб поєднати в одній операції програми "єВідновлення" та "єОселя". Тепер ми маємо необхідну експертизу в проведенні таких операцій, тож власники сертифікатів "єВідновлення" можуть звертатись і використовувати його як перший внесок за "єОселею". У наших житлових комплексах доступно чимало квартир, що відповідають умовам програми", - розповіла комерційна директорка "Інтергал-Буд" Олена Рижова, яку цитує пресслужба.

В компанії також уточнили, що клієнт даної угоди - зі статусом ВПО, він обрав квартиру без ремонту, сертифікат покрив перший внесок. В "Інтергал-Буд" до 30 жовтня цього року діють спеціальні умови для переселенців: 2% знижки було враховано під час оформлення угоди.

Будівельна компанія "Інтергал-Буд" працює на ринку житлової нерухомості з 2003 року. У її портфелі - 107 житлових проєктів. У 2024 році компанія побудувала та ввела в експлуатацію майже 358,5 тис. кв. м нерухомості, що відповідає 3,8 тис. квартирам у 20 будинках.