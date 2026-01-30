«Укрнафта» оголошує третій тур закупівлі пального у лютому 2026 року

АТ «Укрнафта» оголошує третій тур тендерів щодо постачання бензинів А-92, А-95, А-98-100, дизельного пального зимової марки, дизельного пального арктичної марки, LPG та палива авіаційного для газотурбінних двигунів у лютому 2026 року. Закупівлі відбудуться через майданчик zakupivli.pro. Кінцевий термін прийому пропозицій третього туру - до 15:00 години 19 січня 2026 року.

В пропозиціях просимо зазначити країну походження пального: компанія не працює з продукцією, що походить з російської федерації, республіки білорусь, ісламської республіки іран та Республіки Індія.

Період поставки - протягом лютого 2026 року.

У разі зацікавленості, просимо надати комерційну пропозицію до 19 січня 2026, 15:00 на тендерному майданчику zakupivli.pro.

1. Бензин А-92, від 1000 тонн.

2. Бензин А-95, від 1000 тонн.

3. Бензин А-98-100, від 200 тонн.

4. Дизельне пальне, зимова марка, від 1000 тонн.

5. Дизельне пальне, арктична марка, від 1000 тонн.

6. Газ нафтовий скраплений (LPG), від 500 тонн.

7. Паливо авіаційне для газотурбінних двигунів, від 500 тонн.

Отримані поза тендерним майданчиком пропозиції розглядатись не будуть.

АТ "Укрнафта" - найбільша нафтовидобувна компанія України, є оператором найбільшої національної мережі АЗК - UKRNAFTA. У 2024 році компанія вступила в управління активами Glusco. У 2025 році завершила угоду з Shell Overseas Investments BV про купівлю мережі Shell в Україні. Загалом оперує 663 АЗК.

Компанія реалізує комплексну програму відновлення діяльності та оновлення формату автозаправних станцій своєї мережі. З лютого 2023 року випускає власні паливні талони та картки "NAFTAКарта", що реалізуються юридичним і фізичним особам через ТОВ "Укрнафта-Постач".

Найбільшим акціонером "Укрнафти" є НАК "Нафтогаз України" з часткою 50%+1 акція.

У листопаді 2022 року ставка Верховного головнокомандувача ЗСУ ухвалила рішення про передачу державі частки корпоративних прав компанії, що належали приватним власникам, якою зараз управляє Міноборони.