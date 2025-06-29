Інтерфакс-Україна
Події
17:47 29.06.2025

В РФ обговорюється можливість заборони експорту бензину – СЗР

1 хв читати
В РФ обговорюється можливість заборони експорту бензину – СЗР

Російський уряд розглядає можливість повної заборони експорту бензину на тлі стрімкого зростання цін на пальне, що може мати далекосяжні наслідки як для енергетичного сектору, так і для населення РФ, повідомляється на сайті Служби зовнішньої розвідки (СЗР) України в неділю.

"Обговорюється розширення чинних обмежень – від трейдерів і нафтобаз до безпосередніх виробників, включно з ключовими державними гравцями, такими як "Роснефть". Паралельно з цим кремль розглядає зменшення компенсацій нафтовим компаніям за механізмом демпфера – інструментом, покликаним стримувати зростання внутрішніх цін на пальне", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що з початку 2025 року ціни на бензин у РФ зросли на понад 25%. "Біржові ціни на бензин стрімко зросли… З початку року зростання становить понад 25%, що вже відчутно б’є по гаманцях споживачів", - розповіли в СЗР.

При цьому, попри нещодавнє зниження світових цін на нафту, експорт нафтопродуктів залишається одним із небагатьох стабільних джерел валютних надходжень для економіки РФ і повна заборона на експорт бензину має підірвати прибутки галузі та не принесе швидкого полегшення для внутрішнього ринку, вказується в повідомленні.

Теги: #сзр #бензин #рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:29 29.06.2025
Зеленський: Путін давно вирішив, що воюватиме далі попри заклики світу до миру

Зеленський: Путін давно вирішив, що воюватиме далі попри заклики світу до миру

08:14 29.06.2025
Польща підняла авіацію через удари РФ по Україні

Польща підняла авіацію через удари РФ по Україні

07:43 29.06.2025
Ворог атакував Львівщину бойовими безпілотниками та крилатими ракетами

Ворог атакував Львівщину бойовими безпілотниками та крилатими ракетами

06:50 29.06.2025
У Чорному морі - ворожі кораблі відсутні - ВМС ЗСУ

У Чорному морі - ворожі кораблі відсутні - ВМС ЗСУ

15:17 18.06.2025
Рада відтермінувала до 1 січня 2026р. штрафи за порушення норми у 5% біоетанолу у бензинах

Рада відтермінувала до 1 січня 2026р. штрафи за порушення норми у 5% біоетанолу у бензинах

12:15 12.06.2025
Російські компанії втрачають ключові активи за кордоном під тиском санкцій та розриву партнерських відносин – СЗР

Російські компанії втрачають ключові активи за кордоном під тиском санкцій та розриву партнерських відносин – СЗР

17:03 31.05.2025
РФ приховує масштаби економічного спаду та втрачає залишки фінансової подушки – СЗР

РФ приховує масштаби економічного спаду та втрачає залишки фінансової подушки – СЗР

15:17 13.05.2025
Україна може дуже швидко запровадити програму додавання 10% біоетанолу в бензини – директор А-95

Україна може дуже швидко запровадити програму додавання 10% біоетанолу в бензини – директор А-95

15:04 13.05.2025
Використання бензину з 5% біоетанолу поки обходиться без проблем, за винятком курйозних ситуацій – експерт

Використання бензину з 5% біоетанолу поки обходиться без проблем, за винятком курйозних ситуацій – експерт

12:50 01.05.2025
АЗК зберегли ціни на пальне після введення з 1 травня бензину з 5% біоетанолу

АЗК зберегли ціни на пальне після введення з 1 травня бензину з 5% біоетанолу

ВАЖЛИВЕ

Україна вийшла з Оттавської конвенції, бо опинилась в нерівній ситуації, яка обмежує її право на самооборону, – МЗС

Україна вийшла з Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін

ЗСУ контролюють більшість дніпровських островів у Херсонській області

Зеленський: Путін давно вирішив, що воюватиме далі попри заклики світу до миру

Під час відбиття нічної атаки ворога загинув пілот F-16

ОСТАННЄ

Ворожий артобстріл Купʼянська забрав життя мешканця міста, ще одного важко поранено

Окупанти обстріляли центр Херсона, є загиблий та поранений

Україна вийшла з Оттавської конвенції, бо опинилась в нерівній ситуації, яка обмежує її право на самооборону, – МЗС

Ветерани ГУР з ампутаціями візьмуть участь у гірському марафоні у французькому Морзіні: 52 км, 3 км набору висоти

Нардепи Костенко та Федина відзначають необхідність виходу України з Оттавської конвенції

Україна вийшла з Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін

Сіярто стверджує, що США скасували санкції, які заважали Угорщині будувати АЕС разом з РФ

Єрмак про нічний обстріл та загибель пілота Устименка: Відповідь буде

Ворожі дрони пошкодили 12 житлових будинків в Лебедині на Сумщині

УЧХ допомагає ліквідувати наслідки атаки РФ на Черкащині

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА