В РФ обговорюється можливість заборони експорту бензину – СЗР

Російський уряд розглядає можливість повної заборони експорту бензину на тлі стрімкого зростання цін на пальне, що може мати далекосяжні наслідки як для енергетичного сектору, так і для населення РФ, повідомляється на сайті Служби зовнішньої розвідки (СЗР) України в неділю.

"Обговорюється розширення чинних обмежень – від трейдерів і нафтобаз до безпосередніх виробників, включно з ключовими державними гравцями, такими як "Роснефть". Паралельно з цим кремль розглядає зменшення компенсацій нафтовим компаніям за механізмом демпфера – інструментом, покликаним стримувати зростання внутрішніх цін на пальне", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що з початку 2025 року ціни на бензин у РФ зросли на понад 25%. "Біржові ціни на бензин стрімко зросли… З початку року зростання становить понад 25%, що вже відчутно б’є по гаманцях споживачів", - розповіли в СЗР.

При цьому, попри нещодавнє зниження світових цін на нафту, експорт нафтопродуктів залишається одним із небагатьох стабільних джерел валютних надходжень для економіки РФ і повна заборона на експорт бензину має підірвати прибутки галузі та не принесе швидкого полегшення для внутрішнього ринку, вказується в повідомленні.