ПУМБ — запустив партнерську програму з українськими вишами
У межах співпраці студенти та їх батьки можуть оформити кредит на оплату навчання — просто, швидко та на вигідних умовах.
Що отримують студенти:
- Оформлення кредиту онлайн у кілька кліків — без зайвих документів
- Сума —до 300 000 грн у межах відкритого кредитного ліміту
- Перший платіж через місяць після оформлення
- Нагадування про платіж за 5 днів до дати сплати
- Вигідний та зручний мобільний застосунок де є всі необхідні функції та багато програм лояльності.
Переваги для університетів:
- 0% комісії та жодних додаткових витрат
- Миттєве зарахування коштів на рахунок вишу у будь-якому банку
- Простий процес взаємодії з банком
Умови кредитування для студентів:
- Вибір терміну кредитування:
- 2 місяці — без комісії (0%)
- 6, 9, 12, 18, 24 місяці — щомісячна комісія 1,9%
«Нам надзвичайно приємно підтримувати молодь у прагненні до знань. Ця ініціатива — не лише про банківські продукти, а про інвестиції у майбутнє. Особливу роль у партнерстві відіграє наша мережа відділень: керівники активно комунікують з університетами та підключають їх до програми», — розповідає Олександр Козленко, начальник управління зовнішніх продажів ПУМБ.
ПУМБ продовжує відкривати нові можливості для студентів та партнерів. Якщо ви представляєте навчальний заклад і зацікавлені у співпраці — напишіть [email protected]
ПУМБ — надійний партнер молоді на шляху до здобуття якісної освіти