Інтерфакс-Україна
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13:22 11.07.2025

ПУМБ — запустив партнерську програму з українськими вишами

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ПУМБ — запустив партнерську програму з українськими вишами

У межах співпраці студенти та їх батьки можуть оформити кредит на оплату навчання — просто, швидко та на вигідних умовах.

Що отримують студенти:

  • Оформлення кредиту онлайн у кілька кліків — без зайвих документів
  • Сума —до 300 000 грн у межах відкритого кредитного ліміту
  • Перший платіж через місяць після оформлення
  • Нагадування про платіж за 5 днів до дати сплати
  • Вигідний та зручний мобільний застосунок де є всі необхідні функції та багато програм лояльності.

Переваги для університетів:

  • 0% комісії та жодних додаткових витрат
  • Миттєве зарахування коштів на рахунок вишу у будь-якому банку
  • Простий процес взаємодії з банком

Умови кредитування для студентів:

  • Вибір терміну кредитування:
    • 2 місяці — без комісії (0%)
    • 6, 9, 12, 18, 24 місяці — щомісячна комісія 1,9%

«Нам надзвичайно приємно підтримувати молодь у прагненні до знань. Ця ініціатива — не лише про банківські продукти, а про інвестиції у майбутнє. Особливу роль у партнерстві відіграє наша мережа відділень: керівники активно комунікують з університетами та підключають їх до програми», — розповідає Олександр Козленко, начальник управління зовнішніх продажів ПУМБ.

ПУМБ продовжує відкривати нові можливості для студентів та партнерів. Якщо ви представляєте навчальний заклад і зацікавлені у співпраці — напишіть [email protected]

ПУМБ — надійний партнер молоді на шляху до здобуття якісної освіти

Теги: #пумб

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