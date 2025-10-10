МОЗ готує зміни функціонування системи крові, шукає можливості розширення участі приватних клінік

Міністерство охорони здоров'я готує зміни в функціонуванні системи крові, шукає можливості розширення участі в ній приватних клінік, повідомив директор Департаменту високотехнологічної медичної допомоги та інновацій МОЗ Василь Стрілка.

"Були запити від приватного сектору, що ми, МОЗ вчергове забули про приватний сектор, і ми передбачили, що приватні лікарні теж зможуть подавати до центра крові свою потребу. Ми будемо заходити знову в чергові зміни до цієї поснови (про фунуціонування системи крові – ІФУ), якщо є розуміння, як ми можемо прописати, щоб не відсторонити приватний сектор і щоб краще співпрацювати з центрами крові. Ми готові тут коригувати", - сказав він під час конференції Forbes Health-2025 в Києві.

При цьому він зазначив, що "у нас нарешті хоча б появляються якісь базові правила фінансування системи крові, це вже краще, бо ми розуміємо, за що ми починаємо платити".

"Фінансування центрів крові збереглося на цей рік через субвенцію, на наступний рік теж буде через субвенцію. Важливо, що ми почали рахувати, скільки платимо. Ми розраховуємо референтну ціну, референтна ціна множиться на об'єм, і це сума коштів, яка доводиться до центра крові. Якщо лікарня все робить правильно, ми зараз говоримо про комунальні і державні лікарні, правильно і вчасно подає заявки, центр крові зобов'язаний їх забезпечити. Якщо він не забезпечує кров'ю, появляються для нього штрафні санкції", - сказав він.