Інтерфакс-Україна
Медицина
20:57 10.10.2025

МОЗ готує зміни функціонування системи крові, шукає можливості розширення участі приватних клінік

2 хв читати
МОЗ готує зміни функціонування системи крові, шукає можливості розширення участі приватних клінік

Міністерство охорони здоров'я готує зміни в функціонуванні системи крові, шукає можливості розширення участі в ній приватних клінік, повідомив директор Департаменту високотехнологічної медичної допомоги та інновацій МОЗ Василь Стрілка.

"Були запити від приватного сектору, що ми, МОЗ вчергове забули про приватний сектор, і ми передбачили, що приватні лікарні теж зможуть подавати до центра крові свою потребу. Ми будемо заходити знову в чергові зміни до цієї поснови (про фунуціонування системи крові – ІФУ), якщо є розуміння, як ми можемо прописати, щоб не відсторонити приватний сектор і щоб краще співпрацювати з центрами крові. Ми готові тут коригувати", - сказав він під час конференції Forbes Health-2025 в Києві.

При цьому він зазначив, що "у нас нарешті хоча б появляються якісь базові правила фінансування системи крові, це вже краще, бо ми розуміємо, за що ми починаємо платити".

"Фінансування центрів крові збереглося на цей рік через субвенцію, на наступний рік теж буде через субвенцію. Важливо, що ми почали рахувати, скільки платимо. Ми розраховуємо референтну ціну, референтна ціна множиться на об'єм, і це сума коштів, яка доводиться до центра крові. Якщо лікарня все робить правильно, ми зараз говоримо про комунальні і державні лікарні, правильно і вчасно подає заявки, центр крові зобов'язаний їх забезпечити. Якщо він не забезпечує кров'ю, появляються для нього штрафні санкції", - сказав він.

Теги: #кров #служба

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:50 20.08.2025
Кабмін погодив указ президента про надання іноземцям права служити офіцерами в Нацгвардії

Кабмін погодив указ президента про надання іноземцям права служити офіцерами в Нацгвардії

14:01 13.08.2025
Раді пропонують дозволити мобілізованим віком від 55 років служити поза зонами бойових дій

Раді пропонують дозволити мобілізованим віком від 55 років служити поза зонами бойових дій

12:04 29.07.2025
Зеленський підписав закон про контрактну службу осіб, старших 60 років

Зеленський підписав закон про контрактну службу осіб, старших 60 років

11:19 14.06.2025
До 30 серпня 2025р діятиме можливість звільнення від кримінальної відповідальності для військових, які добровільно повернуться до служби

До 30 серпня 2025р діятиме можливість звільнення від кримінальної відповідальності для військових, які добровільно повернуться до служби

12:58 04.06.2025
Рада планує дозволити особам від 60 років проходження військової служби за контрактом

Рада планує дозволити особам від 60 років проходження військової служби за контрактом

12:43 07.03.2025
Співробітники Київстар здали 65 літрів крові в межах ініціативи «Місяць донорства»

Співробітники Київстар здали 65 літрів крові в межах ініціативи «Місяць донорства»

11:56 13.02.2025
Зроби донат кров’ю: запрошуємо на донацію в День закоханих

Зроби донат кров’ю: запрошуємо на донацію в День закоханих

12:51 21.06.2024
ТОВ "Аррікано Ріел Естейт" активно залучає відвідувачів і партнерів до соціальних та благодійних ініціатив

ТОВ "Аррікано Ріел Естейт" активно залучає відвідувачів і партнерів до соціальних та благодійних ініціатив

14:27 21.03.2024
Кабмін затвердив стратегію добровільного донорства крові до 2028 року

Кабмін затвердив стратегію добровільного донорства крові до 2028 року

14:44 08.01.2024
Понад 7 тис. літрів крові здали українці через платформу ДонорUA у 2023 р.

Понад 7 тис. літрів крові здали українці через платформу ДонорUA у 2023 р.

ВАЖЛИВЕ

Кабмін підвищив зарплати для медиків на територіях активних і можливих бойових дій

Кількість госпіталізацій через Covid-19 в Києві зросла в рази за місяць - департамент охорони здоров'я

Кабмін запровадив виплату в 200 тис. грн для випускників медвишів, які працевлаштовуються в селах або прифронтових територіях

Лідери фармринку України заявили про обшуки напередодні анонсованого ними зниження цін на ліки

Шмигаль: урегульовуємо питання знижок в аптеках на препарати для пацієнтів із хронічними захворюваннями

ОСТАННЄ

Член ради директорів "Дарниці" Загорій викликає власників п’яти кращих аптечних мереж на публічну дискусію

Інститут ім. Філатова підписав меморандум про розвиток превентивної медицини для боротьби з ускладненнями цукрового діабету

ДП "МЗУ" придбало обладнання для створення центрів ядерної медицини за 445 млн грн

Українські, австралійські та швейцарські науковці розпочали дослідження змін стану ментального здоров’я українців під час війни

Медгрупа Adonis продовжить розвиток терапії екзосомами

НСЗУ розпочала прийом заявок на участь в проєкті надання послуг довготривалого медсестринського догляду для ВПО

Медичний ІТ-сервіс Helsi планує за підсумками 2025р. збільшити виторг до $7,2-7,3 млн

Урядовий законопроєкт 13683 обмежить доступ українців до репродуктивних технологій - експерти

Латвія приєднується до проєкту НАТО "Реноватор" та бере на себе реконструкцію одного українського військового шпиталю

Мобільні клініки Fortitude розпочали роботу на Миколаївщині

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА