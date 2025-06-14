До 30 серпня 2025р діятиме можливість звільнення від кримінальної відповідальності для військових, які добровільно повернуться до служби

Можливість звільнення від кримінальної відповідальності для військовослужбовців, які добровільно повернуться до служби за спрощеною процедурою, діятиме до 30 серпня 2025 року, нагадують у Генштаб ЗСУ.

Як повідомляє у суботу Генштаб ЗСУ у телеграм-каналі, керівництво Генштабу і Військової служби правопорядку у ЗСУ під час засідання Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності на цьому тижні взяли участь у розгляді проєкту закону №13260 щодо внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України. Законопроєкт стосується відповідальності за самовільне залишення військової частини або місця служби в умовах воєнного стану.

Основна мета — удосконалення механізму звільнення від кримінальної відповідальності для військовослужбовців, які добровільно повернуться до служби за спрощеною процедурою, передбаченою Законом України №4392-IX. Така можливість діятиме до 30 серпня 2025 року.

Керівництво Генштабу та Військової служби правопорядку підтримує цей законопроєкт, відзначивши його важливість для обороноздатності держави, індивідуального та справедливого підходу до військовослужбовців зазначеної категорії.