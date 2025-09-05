Інтерфакс-Україна
Події
17:35 05.09.2025

Зрадник, який передавав ворогу дані про дислокацію навчальних полігонів, проведе за гратами 15 років

Зрадник, який передавав ворогу дані про дислокацію навчальних полігонів, проведе за гратами 15 років

Військовослужбовець засуджений у Черкасах до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна за передачу ворогу даних про дислокацію навчальних полігонів, повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань (ДБР).

"Соснівський районний суд Черкас присудив 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна військовослужбовцю, який добровільно "зливав" агресору дані про дислокацію навчальних полігонів у чотирьох регіонах, зокрема на Черкащині. Внаслідок ворожих атак загинув один український військовий", - йдеться у повідомленні ДБР у телеграмі у п'ятницю.

За даними слідства, з листопада 2024-го по травень 2025-го він контактував через месенджер із бойовиком терористичної організації "ДНР", нині військовим РФ, і надсилав координати та чисельність особового складу. У Бюро додали, що чоловік загалом передав дані про полігони у Черкаській, Житомирській, Рівненській та Донецькій областях. Внаслідок скоординованих ракетних ударів агресорів загинув один військовослужбовець та ще сім зазнали травм різного ступеня тяжкості, йдеться у повідомленні.

Теги: #черкаси #військовослужбовець #дбр

