Зрадник, який передавав ворогу дані про дислокацію навчальних полігонів, проведе за гратами 15 років

Військовослужбовець засуджений у Черкасах до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна за передачу ворогу даних про дислокацію навчальних полігонів, повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань (ДБР).

"Соснівський районний суд Черкас присудив 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна військовослужбовцю, який добровільно "зливав" агресору дані про дислокацію навчальних полігонів у чотирьох регіонах, зокрема на Черкащині. Внаслідок ворожих атак загинув один український військовий", - йдеться у повідомленні ДБР у телеграмі у п'ятницю.

За даними слідства, з листопада 2024-го по травень 2025-го він контактував через месенджер із бойовиком терористичної організації "ДНР", нині військовим РФ, і надсилав координати та чисельність особового складу. У Бюро додали, що чоловік загалом передав дані про полігони у Черкаській, Житомирській, Рівненській та Донецькій областях. Внаслідок скоординованих ракетних ударів агресорів загинув один військовослужбовець та ще сім зазнали травм різного ступеня тяжкості, йдеться у повідомленні.