Кабмін погодив указ президента про надання іноземцям права служити офіцерами в Нацгвардії

Кабінет міністрів України схвалив проєкт указу президента, який відкриває іноземцям та особам без громадянства можливість служити в Національної гвардії не лише на рядових і сержантських, а й на офіцерських посадах.

Як повідомив в телеграм-каналі народний депутат Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність"), проект указу передбачає: спецперевірку кандидатів, медогляд і поліграф; порядок укладання контрактів (від 1 до 5 років, для офіцерів - до 10 років); присвоєння військових звань за стандартами НАТО.