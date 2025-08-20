Інтерфакс-Україна
Події
17:50 20.08.2025

Кабмін погодив указ президента про надання іноземцям права служити офіцерами в Нацгвардії

1 хв читати
Кабмін погодив указ президента про надання іноземцям права служити офіцерами в Нацгвардії

Кабінет міністрів України схвалив проєкт указу президента, який відкриває іноземцям та особам без громадянства можливість служити в Національної гвардії не лише на рядових і сержантських, а й на офіцерських посадах.

Як повідомив в телеграм-каналі народний депутат Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність"), проект указу передбачає: спецперевірку кандидатів, медогляд і поліграф; порядок укладання контрактів (від 1 до 5 років, для офіцерів - до 10 років); присвоєння військових звань за стандартами НАТО.

Теги: #кабмін #нацгвардія #іноземці #служба

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:33 20.08.2025
Кабмін призначив стипендії для переможців мовно-літературному конкурсі ім. Шевченка - Свириденко

Кабмін призначив стипендії для переможців мовно-літературному конкурсі ім. Шевченка - Свириденко

18:16 20.08.2025
Навчальний рік 2025/2026 триватиме з 1 вересня до 30 червня - Кабмін

Навчальний рік 2025/2026 триватиме з 1 вересня до 30 червня - Кабмін

18:08 20.08.2025
Кабмін схвалив створення Комісії з проведення аудиту діяльності АРМА

Кабмін схвалив створення Комісії з проведення аудиту діяльності АРМА

18:05 20.08.2025
Кабмін розширив перелік безоплатних ліків і медвиробів, що закуповує держава - Свириденко

Кабмін розширив перелік безоплатних ліків і медвиробів, що закуповує держава - Свириденко

17:39 20.08.2025
Кабмін виділив 300 млн грн на відновлення Київщини - Свириденко

Кабмін виділив 300 млн грн на відновлення Київщини - Свириденко

11:38 19.08.2025
Кабмін запустить в 2025р програму "Авто-для-Захисника" - проєкт програми дій уряду

Кабмін запустить в 2025р програму "Авто-для-Захисника" - проєкт програми дій уряду

11:15 19.08.2025
Кабмін має подати до Ради законопроєкт про накопичувальну пенсійну систему кінця 2025р - програма дій уряду

Кабмін має подати до Ради законопроєкт про накопичувальну пенсійну систему кінця 2025р - програма дій уряду

17:04 18.08.2025
Уряд до кінця 2025р завершить формування наглядових рад енергокомпаній – проєкт Програми дій

Уряд до кінця 2025р завершить формування наглядових рад енергокомпаній – проєкт Програми дій

16:14 18.08.2025
Уряд до кінця тижня фіналізує пропозицію про виїзд за кордон чоловіків 18-22 років - Свириденко

Уряд до кінця тижня фіналізує пропозицію про виїзд за кордон чоловіків 18-22 років - Свириденко

19:44 15.08.2025
Ексдержуповноважена АМКУ Артеменко з офісу реформ Кабміна стала заступницею глави Мінекономіки

Ексдержуповноважена АМКУ Артеменко з офісу реформ Кабміна стала заступницею глави Мінекономіки

ВАЖЛИВЕ

Ворог ударив по ринку у Костянтинівці, загинули 3 людини та ще 4 – поранені – ОВА

Австрія виділить додаткові EUR2 млн гуманітарної допомоги Україні - Сибіга

Директор ДБР: Задокументовано понад 1 млн грн хабарів за переправлення ухилянтів

ССО важко поранили генерала армії РФ на Курщині

Міністр закордонних справ Австрії прибула в Одесу

ОСТАННЄ

Швеція готова сприяти забезпеченню гарантій безпеки для України – прем'єр-міністр

США ввели санкції проти суддів Міжнародного кримінального суду

Ворог ударив по ринку у Костянтинівці, загинули 3 людини та ще 4 – поранені – ОВА

УЧХ допомагає евакуйованим з Донеччини

Сікорський: Найважливішою місією Польщі щодо НАТО є захист нашої власної території

Британія ввела обмеження проти трьох фізосіб і п'яти компаній за допомогу в обході антиросійських санкцій

Для підприємиць у сфері креативних індустрій стартує грантова програма "СТВОРЮЙ!" - Мінкультури

Суд взяв під варту одесита, який переправляв ухилянтів до Молдови – поліція

Коригувальника російських КАБів по позиціях захисників Краматорська засуджено до 15 років тюрми

Пошкоджено та ще не відновлено 8% освітніх закладів столиці - Кличко

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА