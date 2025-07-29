Інтерфакс-Україна
Події
12:04 29.07.2025

Зеленський підписав закон про контрактну службу осіб, старших 60 років

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Зеленський підписав закон про контрактну службу осіб, старших 60 років
Фото: Генштаб ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, згідно з яким до закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" вносяться зміни, що дозволяють службу за контрактом особами, які досягли граничного віку перебування на військовій службі.

Відповідна картка закону № 4539-IX з відміткою підпису президента України розміщена на сайті Верховної Ради.

Відповідно до внесених змін, такі контрактники зможуть служити на посадах рядового, сержантського або старшинського складу, а також молодшого або старшого офіцерського складу. Вони мають пройти військово-лікарську комісію (ВЛК) та два місяці випробувального терміну.

Зазначається, що для укладення контракту потрібна письмова згода командира військової частини. Якщо кандидат є офіцером, його кандидатуру має погодити Генеральний штаб або орган управління іншого військового формування.

Теги: #контракт #служба #старше_60_років

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