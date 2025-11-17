Інтерфакс-Україна
Події
15:04 17.11.2025

Французький Alstom та "Укрзалізниця" підписали контракт про постачання 55 електровозів в Україну - Макрон

Французький Alstom та "Укрзалізниця" підписали контракт про постачання 55 електровозів в Україну - Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон вітає підписання контракту між французьким концерном Alstom та українською "Укрзалізницею" на суму 475 мільйонів євро на поставку 55 електровозів в Україну.

"Я також вітаю підписання між Alstom та Українською залізничною компанією (УЗ) контракту на суму 475 мільйонів євро на поставку 55 електровозів в Україну за фінансуванням Світового банку та МБРР ", – сказав він ан спільній пресконференції з українським колегою Володимиром Зеленським у Парижі у понеділок.

Макрон зазначив, що ці електровози, які будуть виготовлені на території Бельфора, є ще одним конкретним проявом довгострокового економічного та стратегічного партнерства.

