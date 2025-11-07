Законопроєкти про переведення армії на контрактну форму будуть внесені наступного року - Шмигаль

Фото: https://t.me/Denys_Smyhal/

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль анонсував внесення законодавчих ініціатив щодо переведення української армії на контрактну основу у 2026 році.

"За дорученням президента ми таку роботу почали. Це стосується загалом реформи армії, переведення армії на контрактну форму навчання, на контрактну форму служби. Відповідно, модель контракту передбачає можливість обрання як посади, так і місця служби. Контракти стосуються всіх і в першу чергу спрямовані на діючих військовослужбовців. І діючі контрактики, і діючі мобілізовані матимуть право укладати такі контракти. Термін контракту - від 1 рік, 2, 3, 4, 5 років, тобто можна обирати", - розповів Шмигаль під час спільного з президентом України Володимиром Зеленським брифінгу в п’ятницю.

Він зазначив, що після підписання контракту на 2 і більше років служби буде надаватись відстрочка від мобілізації у час воєнного стану на 12 місяців, але для однорічного контракту такої можливості не буде.

"У нас немає в законі терміну однорічного контракту для людей віком старше 25 років. Тобто, для цього треба змінити законодавство, щоб така змога появилась", - розповів прем'єр.

За словами Шмигаля, зараз ці документи в роботі, і частина з них знаходиться на погодженні. "Як тільки вони будуть готові, я думаю, вже на початку наступного року це буде внесено, відповідно, для розгляду і публічного вже публічної уваги", - сказав Шмигаль.