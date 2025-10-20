Інтерфакс-Україна
Події
10:23 20.10.2025

Україна готує з американськими оборонними компаніями контракт на 25 систем Patriot – Зеленський

2 хв читати
Україна готує з американськими оборонними компаніями контракт на 25 систем Patriot – Зеленський

Українська сторона зараз займається підготовкою контракту з американськими оборонними компаніями на поставку 25 систем протиповітряної оборони Patriot, повідомив президент України Володимир Зеленський, додавши, що вже є відповідні черги у виробництві.

"В координації з відповідними службами США ми побудували розмови з оборонними компаніями щодо ППО, готуємо контракт на 25 систем Patriot. Я вважаю, що це дуже хороша історія. Непроста. Але довготривала", - сказав Зеленський під час зустрічі з журналістами у неділю.

Він пояснив, що є кількість систем, яка потрібна якнайшвидше, а крім цього ще та, яка потрібна довгострокова як гарантія безпеки.

За словами президента, ці 25 систем Patriot – це запит від Повітряних сил ЗСУ.

"Складність в черзі для того, щоб отримати ці системи, – черга з країн, які уклали відповідні контракти. Ці 25 систем ми будемо отримувати щороку, різну кількість в різні роки", - додав голова Української держави.

Зеленський зазначив, що Білий дім може змінити чергу, якщо на те буде політична воля, однак Україна розуміє, які країни Європи можуть надати цей пріоритет в черзі.

"У кожній з європейських країн, які є ключовими в НАТО, є свої системи, і також є системи, які належать США. Це говорить, що якщо всім попрацювати і якщо є добра воля, то саме з цими американськими системами, які є у цих європейських країнах, Білий дім міг би нам допомогти, щоб ми їх отримали", - зауважив глава держави.

Водночас, за його словами, на ці системи ППО потрібні відповідні гроші. Пріоритетним джерелом фінансування президент назвав гроші від використання заморожених російських активів. Однак також треба працювати над іншими фінансовими джерелами, зазначив він.

"В нас є 28 двосторонніх безпекових угод із країнами на сьогодні. Знаходити фінанси і проплачувати передоплату – задача така, і в межах цих угод це реалістично", - наголосив Зеленський.

Теги: #patriot #контракт

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:05 27.09.2025
Система ППО Patriot від Ізраїлю вже працює в Україні - Зеленський

Система ППО Patriot від Ізраїлю вже працює в Україні - Зеленський

18:05 17.09.2025
Ракети для Patriot і Himars будуть у перших двох пакетах PURL – Зеленський

Ракети для Patriot і Himars будуть у перших двох пакетах PURL – Зеленський

21:03 12.09.2025
У рамках програми "18-24" вперше військові контракти підписали жінки

У рамках програми "18-24" вперше військові контракти підписали жінки

19:59 02.09.2025
Після завершення експертиз на базі контракту "18-24" буде запропоновано контракт для інших вікових категорій

Після завершення експертиз на базі контракту "18-24" буде запропоновано контракт для інших вікових категорій

08:56 27.08.2025
Стань частиною технологічного прориву: Сухопутні війська відкривають набір до безпілотних підрозділів

Стань частиною технологічного прориву: Сухопутні війська відкривають набір до безпілотних підрозділів

21:00 08.08.2025
Програма "Контракт 18-24" для операторів дронів залучила вже 46 підрозділів - Паліса

Програма "Контракт 18-24" для операторів дронів залучила вже 46 підрозділів - Паліса

10:29 06.08.2025
Як працює контракт для молоді 18–24 років

Як працює контракт для молоді 18–24 років

ВАЖЛИВЕ

Зеленський спростував інформацію про присутність росіян на околицях Лиману

Зеленський: Путін оперує РФ як своєю власністю, а розпродажем України ніхто не займатиметься

Путін нічого не будуватиме на окупованому Донбасі – Зеленський

Росіяни досі хочуть, щоб Україна вийшла з Донбасу, позиція України також не змінилася, – Зеленський

Зеленський планує обговорити з іншими країнами програму PURL цього тижня

ОСТАННЄ

Словаччина організує присвячену Україні конференцію для створення платформи зі зміцнення співпраці

Співробітники СБУ провели обшуки у родичів детектива НАБУ, який розслідував зловживання в енергетиці, заявляють в Бюро

Зеленський поговорив з Макроном: Зараз правильний момент, щоб підштовхнути ситуацію до закінчення війни

Зеленський вніс в Раду законопроєкти про продовження воєнного стану та мобілізації в Україні ще на 3 місяці

Лувр відкрився після пограбування

В Голосіївському районі Києва вибухнув автомобіль, постраждалих немає

Повідомлено про підозру митрополиту РПЦ, який виправдовував агресію проти України

Петиція про заборону використання російськомовних назв торгових марок не набрала необхідних для розгляду голосів

Глава МЗС Франції розраховує, що Україна скоро отримає кошти за рахунок "репараційного кредиту" від ЄС

У випадку тиску лише на Україну ніхто не вийде переможцем – Зеленський про перемовини в Будапешті

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА