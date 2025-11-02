Україна отримала додаткові системи протиракетної оборони Patriot, профінансовані Німеччиною. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні у неділю.

"Сьогодні вже можна сказати, що є хороший результат для нашої ППО – Україна має тепер більше "петріотів". Я хочу подякувати канцлеру Мерцу, дякую Німеччині та всім, хто допомагає: наші домовленості – вони виконані. Є ще "петріоти" в Україні, включаємо в роботу. Звісно, для всієї території нашої держави потрібно більше систем, щоб закрити ключові об’єкти інфраструктури, наші міста, і ми будемо й надалі працювати, щоб отримати це. І причому не тільки на політичному рівні з державами та лідерами, але й із виробниками всіх потрібних систем ППО, ракет до них. Будуть на наступному тижні зустрічі щодо цього, ми представили партнерам усі розрахунки, всі можливі варіанти, як забезпечити достатньо надійну ППО", - заявив Зеленський.

Президент наголосив на необхідності багатокомпонентної системи ППО.

"А це і наша військова авіація, і є рішення щодо цього і по "гріпенах", і по французьких літаках, ми працюємо по F-16. Також системи ППО й ракети до них, розвиток мобільних вогневих груп і, звісно, пріоритет зараз – дрони-перехоплювачі. Кількість перехоплювачів на цей рік буде такою, як визначено державним завданням. Важливо, щоб Сили оборони так само швидко та якісно разом з усіма залученими інституціями збільшували кількість навчених операторів дронів – відповідну систему", - зазначив Зеленський у відеозверненні, яке опублікував у офіційному телеграм-каналі у неділю.