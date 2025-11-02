Інтерфакс-Україна
Події
19:33 02.11.2025

Україна отримала додаткові системи протиракетної оборони Patriot

Україна отримала додаткові системи протиракетної оборони Patriot

Україна отримала додаткові системи протиракетної оборони Patriot, профінансовані Німеччиною. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні у неділю.

"Сьогодні вже можна сказати, що є хороший результат для нашої ППО – Україна має тепер більше "петріотів". Я хочу подякувати канцлеру Мерцу, дякую Німеччині та всім, хто допомагає: наші домовленості – вони виконані. Є ще "петріоти" в Україні, включаємо в роботу. Звісно, для всієї території нашої держави потрібно більше систем, щоб закрити ключові об’єкти інфраструктури, наші міста, і ми будемо й надалі працювати, щоб отримати це. І причому не тільки на політичному рівні з державами та лідерами, але й із виробниками всіх потрібних систем ППО, ракет до них. Будуть на наступному тижні зустрічі щодо цього, ми представили партнерам усі розрахунки, всі можливі варіанти, як забезпечити достатньо надійну ППО", - заявив Зеленський.

Президент наголосив на необхідності багатокомпонентної системи ППО.

"А це і наша військова авіація, і є рішення щодо цього і по "гріпенах", і по французьких літаках, ми працюємо по F-16. Також системи ППО й ракети до них, розвиток мобільних вогневих груп і, звісно, пріоритет зараз – дрони-перехоплювачі. Кількість перехоплювачів на цей рік буде такою, як визначено державним завданням. Важливо, щоб Сили оборони так само швидко та якісно разом з усіма залученими інституціями збільшували кількість навчених операторів дронів – відповідну систему", - зазначив Зеленський у відеозверненні, яке опублікував у офіційному телеграм-каналі у неділю.

 

