Зеленський: Ми працюємо з партнерами, щоб купити додаткові "Петріоти"

Фото: https://www.spiegel.de/politik/

Президент України Володимир Зеленський назвав російський масований повітряний удар у ніч проти суботи "наглим" та "багато в чому демонстративним" та заявив, що країна працює з партнерами, зокрема, із США, задля придбання додаткових систем ППО Patriot.

"Тривають відновлювальні роботи після нічного удару. Масований був удар, багато балістики – щонайменше 25 балістичних ракет було, також були аеробалістичні та крилаті ракети, ще більш ніж 450 безпілотників різних типів. Дуже наглий, багато в чому удар демонстративний", - сказав він у зверненні, оприлюдненому у Телеграмі.

Зеленський зазначив, що потрібно значно посилити тиск на агресора, щоб у Росії не залишилися засобів до існування в умовах війни.

"Тиску на Росію замало, і будь-які послаблення в уже існуючих форматах тиску тільки мотивують Путіна затягувати цю війну, завдавати більшої шкоди нашій країні, нашим людям, також і іншим у світі. Слабкість реагування на російську наглість дає мотив Росії продовжувати війну. Потрібно стільки санкцій, стільки тиску, стільки підтримки життю, щоб у Росії не залишилися засобів до існування в умовах війни", - сказав він.

Президент зазначив, що основною мішенню цього удару були міста, енергетика та люди.

"Основною мішенню цього удару були наші міста, наша енергетика, наші люди. На жаль, є загиблі. В Дніпрі російський дрон ударив просто по будинку, станом на зараз відомо, що в місті три людини загинули. На жаль, є загиблий також і в Харкові. Мої щирі співчуття всім рідним та близьким. Залучені всі служби. Від ночі я на звʼязку з усіма відповідальними посадовцями, і вони повинні максимально оперативно відновити постачання електрики, постачання води, тепла в тих містах, де були пошкодження. Урядовці повинні бути в регіонах: у Харкові, на Полтавщині, Дніпровщина наша, наша Кіровоградщина, на Донеччині, в Херсоні – в усіх тих регіонах, де зараз потрібно ухвалювати оперативні рішення і допомагати нашим людям. Обласна влада має отримати всю необхідну підтримку із центру", - наголосив він.

Очільник Української держави відзначив роботу Сил оборони та наголосив на необхідності посилення протиповітряної оборони.

"За цю ніч українські Сили оборони знешкодили більш ніж 400 дронів, це суттєвий результат підрозділів безпілотних систем, армійської авіації, мобільних вогневих груп. Є спрацювання РЕБ. Частину ракет також вдалося збити, і дуже складно, звісно, протидіяти балістичним та аеробалістичним ракетам. Лише деякі системи у світі можуть збивати такі ракети, ефективно збивати, і, щоб закрити всю нашу територію, потрібно значно більше систем, значно більше ракет до цих систем. Ми працюємо з партнерами, з Америкою, щоб купити додаткові "петріоти", дуже розраховуємо на підтримку. Я дякую кожному лідеру, я дякую кожному нашому другу у Європі, в Америці, в Азії, хто нам допомагає, хто намагається допомогти. Рішення будуть", - наголосив Зеленський.