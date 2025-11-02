Інтерфакс-Україна
02.11.2025

Зеленський: Україна зміцнила компонент Patriot у системі ППО, будуть і подальші результати

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський заявляє про зміцнення компоненту Patriot в українській протиповітряній обороні.

"Ми зміцнили компонент "петріотів" у нашій українській протиповітряній обороні. Я дякую Німеччині та особисто канцлеру Фрідріху Мерцу за цей наш спільний крок для захисту життів від російського терору. Певний час ми готували це посилення ППО, і тепер досягнуті домовленості виконано", – написав Зеленський у телеграм у неділю і подякував "всім, хто допомагав".

Він підкреслив, що російські удари з повітря – "це головна ставка Путіна в цій війні", який "саме терором хоче компенсувати нездатність досягти своїх божевільних цілей на землі". "Тому кожне посилення нашої протиповітряної оборони буквально наближає нас до завершення війни, на яке ми всі чекаємо. Чим менше буде вдаватися Росії, тим більшим буде її мотив завершити війну", - зазначив Зеленський.

Він також повідомив, що Україна з партнерами продовжує працювати "над побудовою надійної системи протиповітряної оборони". "І наші спроможності зможуть гарантувати безпеку не лише України, а й наших партнерів, коли це буде потрібно. Оскільки наша безпека є неподільною, наша протиповітряна оборона має захищати всіх нас. Переговори щодо подальших спільних кроків на посилення ППО тривають як на рівні урядів, так і безпосередньо з виробниками необхідних систем. Будуть і подальші результати", - підкреслив президент. 

