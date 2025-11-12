Vantage Drilling розірвала контракт із ЛУКОЙЛом на буріння на шельфі Румунії у 2026 р.

Vantage Drilling розірвала контракт на буріння наступного року, який, як стверджують джерела агентства Reuters, було укладено з "Лукойлом", який підпав під санкції США і Великої Британії, і стосувався розвідувального буріння на газовому родовищі Trident на шельфі Румунії.

Агентство зазначає, Vantage Drilling, акції якої торгуються в Осло, 19 жовтня оголосила про розірвання 260-денного контракту щодо свого бурового судна Platinum Explorer. Компанія не не розкривала ні місцезнаходження, ні замовника. Велика Британія ввела санкції проти "Лукойлу" і НК "Роснєфть" трьома днями раніше. США оголосили про санкції 23 жовтня.

У Vantage Drilling відмовилися коментувати, чи йдеться про контракт із "Лукойлом", але повідомили агентству: "Vantage розірвала контракт, оскільки застосовані санкції зробили його виконання незаконним".

"ЛУКОЙЛ" у 2011 році отримав у рамках концесійної угоди права на розвідку і розробку двох блоків у румунському секторі Чорного моря - Ест Рапсодія (Rapsodia) і Трайдент (Trident). У результаті бурової кампанії, яка відбувалася у 2014-15 роках, було пробурено три свердловини (одна на блоці 29 - Rapsodia і дві на блоці 30 - Trident). Перша розвідувальна свердловина Lira-1X на блоці Trident виявила газонасичений інтервал товщиною 46 метрів. Подальші розрахунки показали, що запаси родовища можуть перевищувати 1 трлн кубічних футів газу.

У 2016 році компанія вийшла з проєкту Rapsodia (блок EX-29) на шельфі Румунії, за проєктом Trident (блок EX-30) НК отримала дозвіл на продовження геологорозвідувальних робіт. Наприкінці 2019 року компанія пробурила третю свердловину на блоці EX-30 Trident - Trinity-1X. У результаті буріння свердловини було підтверджено сейсмічну модель для цього регіону.

Пізніше "ЛУКОЙЛ" повідомив, що списав витрати з буріння сухої свердловини в Румунії в сумі близько 5,8 млрд рублів. Пізніше НК хотіла піти з шельфу Румунії і почала шукати претендентів на свою частку. Одним із варіантів розвитку проєкту "ЛУКОЙЛ" допускав можливість подачі газу в наявну інфраструктуру.