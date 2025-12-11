Інтерфакс-Україна
09:57 11.12.2025

СБУ зупинила роботу нафтовидобувної платформи РФ у Каспійському морі - джерело

Далекобійні дрони Центру спецоперацій "Альфа" СБУ уразили нафтовидобувну платформу ім. Філановського, що належить компанії "Лукойл-Нижневолжскнефть", повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" проінформоване джерело у Службі безпеки України.

"Зафіксовано щонайменше чотири влучання по морській платформі. Унаслідок атаки зупинився видобуток нафти й газу з понад 20 свердловин, які вона обслуговує", - зазначив співрозмовник агентства.

Він зазначив, що це перше ураження Україною інфраструктури РФ, пов’язаної з видобутком нафти в Каспійському морі.

Родовище ім. Філановського — одне з найбільших розвіданих у РФ і в російському секторі Каспію. Його запаси становлять 129 млн тонн нафти та 30 млрд кубометрів газу. Видобута продукція відправлялася на експорт через Каспійський трубопровідний консорціум.

Теги: #каспійське_море #лукойл #сбу #ураження

