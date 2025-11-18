Інтерфакс-Україна
Економіка
07:09 18.11.2025

Американська Chevron вивчає можливість купівлі зарубіжних активів ЛУКОЙЛу

Американська Chevron Corp. вивчає можливість купівлі закордонних активів "ЛУКОЙЛу", пише агентство Reuters з посиланням на п'ять джерел, обізнаних із ситуацією.

Джерела стверджують, що Chevron вивчає можливість купити активи "ЛУКОЙЛу" там, де інтереси компаній "перетинаються", а не загалом портфеля. Офіційно в Chevron сказали, що не коментують комерційних питань і виконують закони і норми регулювання, щодо його діяльності.

Раніше агентство написало про інтерес американського інвестфонду Carlyle до купівлі зарубіжних активів "ЛУКОЙЛу". За даними ЗМІ, фонд розглядав можливість подання заявки на отримання ліцензії США (на звільнення від санкцій США - ІФ), щоб потім почати due diligence. Також Carlyle повідомила "ЛУКОЙЛ" про свої плани.

Незабаром "ЛУКОЙЛ" випустив заяву, що обговорює продаж із кількома претендентами, а потім Управління з контролю за зарубіжними активами Мінфіну США (OFAC) повідомило, що подовжило термін операцій для узгодження й укладення контрактів із продажу Lukoil International GmbH та пов'язаних із ним активів "ЛУКОЙЛу" до 13 грудня 2025 року. Одночасно здійснення будь-якої такої угоди прямо залежить від отримання окремого дозволу від OFAC.

Велика Британія в межах масштабного оновлення російського сегмента санкційного списку внесла до нього "ЛУКОЙЛ" 15 жовтня, наказавши завершити всі транзакції з компанією до 29 листопада. Слідом за цим Мінфін США заніс 22 жовтня "ЛУКОЙЛ" до списку санкцій, видавши ліцензію на згортання операцій терміном до 21 листопада. Низка зарубіжних проєктів НК отримали виняток із санкцій.

Незабаром НК оголосила про намір продати закордонні активи. Пізніше стало відомо, що "ЛУКОЙЛ" отримав і прийняв пропозицію про викуп зарубіжних активів від міжнародного сировинного трейдера Gunvor. Йдеться про придбання 100% Lukoil International GmbH, ключові умови угоди були сторонами узгоджені. Однак її здійснення стало неможливим через позицію Мінфіну США, який заявив, що не видасть ліцензію Gunvor на ведення бізнесу, поки РФ продовжує війну проти України. У зв'язку з цим покупець відкликав свою пропозицію.

Chevron і "ЛУКОЙЛ" є одними з міжнародних учасників освоєння Тенгізького і Карачаганакського родовищ у Казахстані - ці проєкти отримали звільнення від санкцій щодо "ЛУКОЙЛу".

 

 

Теги: #chevron #лукойл #росія

