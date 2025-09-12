Інтерфакс-Україна
У рамках програми "18-24" вперше військові контракти підписали жінки

У 92 ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка вже сьомий набір контрактників за програмою "18-24" склав присягу на вірність українському народу, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Вперше контракт "18-24" з бригадою підписали дівчата - вони йдуть на посади операторів БПЛА", - вказується у повідомленні в телеграм-каналі.

Зазначається, що у липні програму "Контракт 18-24" розширили: тепер за ним можуть служити також оператори дронів. Умови контракту залишилися такими самими, але термін служби для пілотів - два роки, а не один. Крім того, на цій посаді дозволено служити жінкам.

 

