18:18 03.12.2025

Фонд Порошенка запускає програму дронів-камікадзе "Блискавка" для фронту

Народний депутат України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко повідомив про передачу українським військовим нових дронів-камікадзе "Блискавка", виготовлених у рамках програми Фонду Порошенка. Як зазначається на сайті політичної сили, це перша партія ударних БПЛА українського виробництва, що вже відправляється на передову.

"Військові просили - ми зробили. Це нові ударні українські БПЛА, які битимуть ворога там, де він на нас не чекає. Дрони "Блискавка" долають відстань до 60-70 км і здатні облітати РЕБи та знищувати ворога зненацька. За нашим замовленням уже виготовлено 100 таких літачків", – написав Порошенко у соцмережах.

За його словами, дрон може розвивати крейсерську швидкість до 110 км/год, перебувати у повітрі до 60 хвилин та нести корисне навантаження до 8 кг. "Блискавка" призначена для ураження цілей у тилу противника – польових позицій, будівель з особовим складом і технікою. Розгортання та підготовка до запуску займає до 10 хвилин, залишення позиції – близько 5 хвилин.

Крім того, військовим передають партію детекторів дронів "Аспірин 2.0". "Сьогодні перелік підрозділів, яким допомагає наша команда, перевищує дві сотні. Ми хочемо, щоб кожен підрозділ мав можливість вчасно виявити загрозу та підготуватися до відбиття атаки. Тому запланували довести випуск детекторів дронів до 1000 на місяць", – зазначив Порошенко.

 

