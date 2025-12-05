Інтерфакс-Україна
Політика
09:44 05.12.2025

"Євросолідарність" закликала Зеленського ветувати держбюджет-2026 рік, щоб підняти виплати військовим

Фото: https://eurosolidarity.org/2025/12/02

Фракція партії "Європейська солідарність" в Верховній Раді закликає президента України Володимира Зеленського накласти вето на ухвалений парламентом державний бюджет на 2026 рік через те, що той не передбачає виплат військовослужбовцям, повідомила співголова фракції Ірина Геращенко.

"Верховний головнокомандувач має почути Армію, яка обурена цим бюджетом, і заветувати його! Маємо кілька тижнів до початку 2026 року, аби переглянути бюджет і вчинити справедливо до Армії, піднявши виплати військовим", – написала Геращенко у Facebook.

За її словами, політсила пропонувала зменшити видатки на тилові структури і органи державної влади і перенаправити їх на ЗСУ, і знайшла в бюджеті на це додаткові 68 млрд грн. Також фракція пропонували голосувати за бюджет постатейно, наголосила Геращенко, але зрештою не голосувала ані за бюджет, ані за кошторис Верховної Ради.

Як повідомлялося, Верховна Рада в середу 257 голосами ухвалила державний бюджет України на 2026 рік з доходами 2,9 трлн грн та видатками 4,82 трлн грн, що на 0,4 трлн грн та 0,12 млрд грн відповідно більше, аніж показники державного бюджету на 2025 рік. Основна стаття бюджету – оборона та безпека України, на яку виділено 2,81 трлн грн або 27,2% ВВП, у тому числі 1,27 трлн грн на оплату праці з нарахуваннями та 0,71 трлн грн на озброєння та військову техніку.

Закон про бюджет розкритикували опозиційні нардепи: представники фракцій "Євросолідарності", "Голосу", "Батьківщини", а також позафракційні.

 

