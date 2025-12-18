Інтерфакс-Україна
Події
13:50 18.12.2025

"Євросолідарність" закликала Європейську раду підтримати використання активів РФ на користь України – заява

Фото: https://eurosolidarity.org/

Партія "Європейська солідарність" виступила із закликом до Європейської ради ухвалити на засіданні у четвер рішення про використання заморожених російських активів на користь України.

"Звертаємося до всіх друзів і партнерів Києва в ЄС із закликом: прийняти рішення про репараційний кредит і заморожені російські активи; висловити безумовну підтримку територіальній цілісності Україні в загальновизнаних кордонах; посилити санкції проти рф з вимогою безумовного і повного припинення вогню; разом здійснити всі необхідні кроки до відповідальності рф за геноцид і воєнні злочини", - йдеться в заяві, опублікованій на сайті політсили у четвер.

В партії закликати європейських союзників із закликом "прийняти рішення про надання Україні репараційного кредиту вже сьогодні".

"Росія не прагне миру і не збирається змінювати цілі своєї агресії. Її мета – окупація всієї України, знищення української ідентичності, геноцид українського народу. росія зараз використовує свою звичну тактику затягування переговорного процесу, його імітації лише з однією метою – зірвати рішення про репараційні виплати і заморожені російські активи. Ніяких інших цілей в рф немає! Ми закликаємо наших європейських і американських партнерів не вірити кремлю і не дозволити москві грати міченими картами. Ми дякуємо всім наших західним партнерам, зокрема, США і ЄС, за миротворчі зусилля. Але мир має базуватися на справедливості і починатися не з угод за рахунок України, а безумовного припинення вогню", - йдеться в заяві.

В "Євросолідарності" закликали ЄС "не підтримувати сценаріїв миру за рахунок України".

 

Теги: #російські_активи #європейська_рада #євросолідарність

