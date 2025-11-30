Зеленський анонсував санкції проти "Роснєфті" й "Лукойла" та інші санкції

Президент України Володимир Зеленський анонсував "санкційні рішення" проти російських нафтових компаній "Роснєфть" та "Лукойл" та санкції проти "російських убивць, які організовують системне знищення українців дронами".

Відповідні укази №870/2025 та №871/2025 оприлюднені на сайті Офісу президента України.

"У розвиток тиску партнерів на Росію за цю війну Україна синхронізувала санкції зі Сполученими Штатами та запровадила обмеження проти "Роснєфті", її підприємств, а також компаній, що входять до групи "Лукойл". Зараз санкції проти цих компаній уже відчутно позбавляють грошей російську машину війни, і це треба продовжувати", - написав він у своєму Телеграмі.

В додатку до указу про введення санкцій йдеться про 26 російських юридичних осіб, які входять до складу вище згаданих компаній.

Також Зеленський заявив про введення санкцій проти 36 фізичних та 13 юридичних осіб з РФ, причетних до організації атак безпілотниками проти України.

"Також Україна запроваджує санкції проти російських убивць, які організовують системне знищення українців дронами. Будемо робити ці наші санкції фактично спільними з партнерами, щоб світ тиснув на агресора саме так, як це потрібно для послаблення російської здатності воювати, і щоб російські вбивці дійсно відчували, що тиск є", - заявив очільник Української держави.

Зеленський також визначив і ключові пріоритети санкційної політики до кінця року.

"Визначив і ключові пріоритети нашої санкційної політики до кінця року: подальша синхронізація санкцій із партнерами, підготовка 20-го санкційного пакета ЄС, посилення обмежень проти тіньового флоту, російського воєнного виробництва, колаборантів і пропагандистів. Скоро нові наші санкційні кроки", - зазначив він.