Інтерфакс-Україна
Події
12:06 30.11.2025

Зеленський анонсував санкції проти "Роснєфті" й "Лукойла" та інші санкції

2 хв читати
Зеленський анонсував санкції проти "Роснєфті" й "Лукойла" та інші санкції
Фото: сайт Президента України

Президент України Володимир Зеленський анонсував "санкційні рішення" проти російських нафтових компаній "Роснєфть" та "Лукойл" та санкції проти "російських убивць, які організовують системне знищення українців дронами".

Відповідні укази №870/2025 та №871/2025 оприлюднені на сайті Офісу президента України.

"У розвиток тиску партнерів на Росію за цю війну Україна синхронізувала санкції зі Сполученими Штатами та запровадила обмеження проти "Роснєфті", її підприємств, а також компаній, що входять до групи "Лукойл". Зараз санкції проти цих компаній уже відчутно позбавляють грошей російську машину війни, і це треба продовжувати", - написав він у своєму Телеграмі.

В додатку до указу про введення санкцій йдеться про 26 російських юридичних осіб, які входять до складу вище згаданих компаній.

Також Зеленський заявив про введення санкцій проти 36 фізичних та 13 юридичних осіб з РФ, причетних до організації атак безпілотниками проти України.

"Також Україна запроваджує санкції проти російських убивць, які організовують системне знищення українців дронами. Будемо робити ці наші санкції фактично спільними з партнерами, щоб світ тиснув на агресора саме так, як це потрібно для послаблення російської здатності воювати, і щоб російські вбивці дійсно відчували, що тиск є", - заявив очільник Української держави.

Зеленський також визначив і ключові пріоритети санкційної політики до кінця року.

"Визначив і ключові пріоритети нашої санкційної політики до кінця року: подальша синхронізація санкцій із партнерами, підготовка 20-го санкційного пакета ЄС, посилення обмежень проти тіньового флоту, російського воєнного виробництва, колаборантів і пропагандистів. Скоро нові наші санкційні кроки", - зазначив він.

 

Теги: #лукойл #санкції #зеленський #роснефть

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:54 30.11.2025
Зеленський із президентом Фінляндії скоординував позиції щодо посилення тиску на Росію

Зеленський із президентом Фінляндії скоординував позиції щодо посилення тиску на Росію

17:51 29.11.2025
На Зеленського чекають у Парижі 1 грудня - ТВ

На Зеленського чекають у Парижі 1 грудня - ТВ

16:51 29.11.2025
Зеленський обговорив із Федоровим стан й завдання щодо цифровізації сфер життя

Зеленський обговорив із Федоровим стан й завдання щодо цифровізації сфер життя

16:03 29.11.2025
Сибіга: сьогодні будуть доповіді президенту і додаткові наради щодо подальших кроків на міжнародній арені

Сибіга: сьогодні будуть доповіді президенту і додаткові наради щодо подальших кроків на міжнародній арені

14:36 29.11.2025
Зеленський: час змінювати базові документи щодо оборони України, зокрема план оборони нашої держави

Зеленський: час змінювати базові документи щодо оборони України, зокрема план оборони нашої держави

13:18 29.11.2025
Зеленський провів нараду з Будановим

Зеленський провів нараду з Будановим

13:10 29.11.2025
Зеленський: українська делегація на чолі з Умєровим вирушила на переговори в США

Зеленський: українська делегація на чолі з Умєровим вирушила на переговори в США

13:05 29.11.2025
Зеленський призначив головою делегації щодо мирних переговорів з США секретаря РНБО Умєрова та оновив директиви делегації

Зеленський призначив головою делегації щодо мирних переговорів з США секретаря РНБО Умєрова та оновив директиви делегації

10:52 29.11.2025
Зеленський: прийшов час Європі ухвалити рішення щодо заморожених активів, якщо Москва не відмовляється від ударів

Зеленський: прийшов час Європі ухвалити рішення щодо заморожених активів, якщо Москва не відмовляється від ударів

18:36 28.11.2025
Україну на перемовинах представлятимуть Гнатов, Умєров, представники МЗС і розвідки - Зеленський

Україну на перемовинах представлятимуть Гнатов, Умєров, представники МЗС і розвідки - Зеленський

ВАЖЛИВЕ

Захисники України вночі знищили або подавили 104 зі 124 засобів повітряного нападу росіян

Одна людина загинула і 11 постраждали внаслідок атаки російських дронів на Вишгород – ОВА

ДТЕК повідомив про повернення світла 420 тис. абонентів Києва з 500 тис., які втратили його через нічну атаку РФ

Зеленський повідомив про наявність кандидатури на міністра юстиції та чекає кандидатур на міністра енергетики

Доопрацювати кроки достойного закінчення війни – реально вже найближчими днями – Зеленський

ОСТАННЄ

На заході України та на Житомирщині у понеділок очікується туман

Через ворожу атаку в Сумах відсутнє водопостачання у частині міста

МЗС Туреччини занепокоєний через безпекову ситуацію у виключній економічній зоні країни в Чорному морі

Через ворожу атаку на Сумську громаду пошкоджено критичну інфраструктуру

У перші дні зими в Україні тепла погода без істотних опадів, всюди, крім східних областей, – туман

Двоє чоловіків поранені через удар ворожого дрона по автівці в Харківській області

В Києві виявлено уламки дрона з вибуховими пристроями

Петиція із закликом перейменувати один із проспектів Києва на честь Віталія Кличка набрала лише 450 голосів

Україна й Норвегія уклали угоду про спільне виробництво безпілотників

Кількість постраждалих у Вишгороді внаслідок атаки російських БпЛА зросла до 19 - ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА