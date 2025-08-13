Інтерфакс-Україна
Події
14:01 13.08.2025

Раді пропонують дозволити мобілізованим віком від 55 років служити поза зонами бойових дій

Фото: Генштаб ЗСУ

Міжфракційне депутатське об'єднання "Розумна політика" пропонує Верховній Раді дозволити особам, віком від 55 років, призваним під час мобілізації проходити військову службу у районах, де не ведуться бойові дії.

Відповідний законопроєкт № 13623 про внесення змін до деяких законів щодо вирішення окремих питань проходження служби та соціальної підтримки військовослужбовців і членів їх сімей зареєстровано у Верховній Раді 12 серпня, повідомляє сайт парламенту.

За словами голови Міжфракційного депутатського об'єднання та одного з авторів законопроєкту Дмитра Разумкова (позафракційний), документ передбачає, що мобілізовані особи віком понад 55 років несуть службу в районах, де не ведуться бойові дії.

"Якщо людина розуміє, що має сили й бажання воювати на передовій — то може обрати такий формат служби добровільно", - написав Разумков у своєму Телеграм-каналі у середу.

