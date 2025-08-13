Раді пропонують дозволити мобілізованим віком від 55 років служити поза зонами бойових дій
Міжфракційне депутатське об'єднання "Розумна політика" пропонує Верховній Раді дозволити особам, віком від 55 років, призваним під час мобілізації проходити військову службу у районах, де не ведуться бойові дії.
Відповідний законопроєкт № 13623 про внесення змін до деяких законів щодо вирішення окремих питань проходження служби та соціальної підтримки військовослужбовців і членів їх сімей зареєстровано у Верховній Раді 12 серпня, повідомляє сайт парламенту.
За словами голови Міжфракційного депутатського об'єднання та одного з авторів законопроєкту Дмитра Разумкова (позафракційний), документ передбачає, що мобілізовані особи віком понад 55 років несуть службу в районах, де не ведуться бойові дії.
"Якщо людина розуміє, що має сили й бажання воювати на передовій — то може обрати такий формат служби добровільно", - написав Разумков у своєму Телеграм-каналі у середу.