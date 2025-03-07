Пресрелізи

12:43 07.03.2025

Співробітники Київстар здали 65 літрів крові в межах ініціативи «Місяць донорства»

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Протягом лютого 2025 року співробітники Київстар традиційно долучилися до благодійної ініціативи компанії «Місяць донорства крові», щоб допомогти тим, хто цього найбільше потребує: цивільним, військовим, дітям. У результаті проєкту 155 працівників компанії здали загалом 65 літрів крові в 10 містах України.

«Місяць донорства в Київстар — це частина корпоративної культури взаємодопомоги. Це надзвичайно важливо зараз, в умовах війни, адже кров потрібна щодня, в будь-якому куточку України. Ми пишаємося всіма співробітниками, які долучилися до ініціативи, оскільки разом ми допомагаємо рятувати життя наших українців — цивільних та військових», — зазначила Олеся Оленицька, директорка з корпоративних зв’язків Київстар.

Корпоративне волонтерство є важливою частиною діяльності Київстар. За час існування ініціативи корпоративного донорства крові, яка триває з 2019 року, загалом вже майже 600 співробітників здали кров — це близько 270 літрів крові, яка рятує життя цивільних, дітей та військових. Цього разу ініціатива охопила Київ, Білу Церкву, Львів, Дніпро, Черкаси, Харків, Ужгород, Івано-Франківськ, Кропивницький і Кривий Ріг. Вперше було організовано донацію в офісі компанії у Львові за підтримки ГО «Агенти крові». Усі донори отримали пам’ятні подарунки від компанії та партнерів, можливість зробити фото на згадку та обід донорів. Також вперше у Дніпрі була проведена гуртова донація, що стало важливим кроком для розширення волонтерського руху компанії.

У Києві процес здачі крові був традиційно організований в центральному офісі компанії, де бригада медиків із Національного інституту серцево-судинної хірургії ім. М. Амосова здійснювала централізований забір.

Співробітники компанії «Київстар» регулярно підтримують тих, хто потребує допомоги. За час повномасштабної війни корпоративні волонтери зібрали понад 3 млн грн на допомогу постраждалим від війни.

Довідка про Київстар

Київстар — найбільший український оператор електронних комунікацій, що станом на вересень 2024 року обслуговував близько 23,3 млн абонентів мобільного зв’язку та понад 1,1 млн абонентів «Домашнього Інтернету». Компанія надає послуги з використанням широкого спектру мобільних і фіксованих технологій, у тому числі 4G, Big Data, Cloud solutions, сервіси для кіберзахисту, цифрове ТБ та ін. Київстар розвиває в Україні нові телеком технології і протягом 2023-2027 років планує інвестувати в цей напрямок 1 млрд дол. США. Компанія допомагає Україні долати виклики воєнного часу і за останні два роки виділила понад 2 млрд грн для підтримки ЗСУ, абонентів, на реалізацію соціальних проєктів. Акціонер Київстар — міжнародна Група VEON. Акції Групи знаходяться на фондовій біржі NASDAQ (Нью-Йорк). Київстар 27 років працює в Україні та визнаний найбільшим платником податків на ринку електронних комунікацій, кращим роботодавцем і соціально відповідальною компанією. Додаткова інформація: [email protected], www.kyivstar.ua

Теги: #кров #київстар

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