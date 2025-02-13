Інтерфакс-Україна
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11:56 13.02.2025

Зроби донат кров’ю: запрошуємо на донацію в День закоханих

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14 лютого Патронатна служба “Янголи” організовує відкриту донацію крові для пацієнтів Національного наукового центру хірургії та трансплантології імені О.О. Шалімова.

Запрошуємо свідомих та активних громадян долучитися!

Ми також звертаємося до представників вашого ЗМІ з проханням інформаційно підтримати наш захід та, за можливості, теж здати кров.

Хто здаватиме кров у цей день?
🔹 Військовослужбовці Патронатної служби “Янголи”
🔹 Військовослужбовці 3 ОШБр
🔹 Ветерани
🔹 Блогери
🔹 Спортсмени Федерації боксу України
🔹 Українські артисти

Кров завжди потрібна – у лікарнях на неї чекають поранені військові, цивільні та важкохворі пацієнти. Одна крапля крові може врятувати життя!

 

📅 Дата: 14 лютого 2025 року
📍 Локація: бізнес-центр Gulliver, коворкінг “Креативний квартал”, вхід через вежу А (з боку бульвару Лесі Українки)
🕘 Час: початок о 09:00

Як взяти участь?
✅ Переконайтеся, що не маєте протипоказань
Зареєструйтеся та приходьте 14 лютого у “Креативний квартал”
✅ Запросіть друзів або поширте інформацію

Півгодини вашого часу можуть стати шансом на життя для когось іншого.
Давайте зробимо цей день справді особливим!

📩 Контакти для довідок та акредитації ЗМІ:
Наталія Соловйова, комунікаційниця Патронатної служби “Янголи”
📞 +380 (97) 282 96 05

🔗 Анонс заходу у соціальних мережах: Instagram, Facebook, Telegram

👕 Форма одягу: будь-яка зручна

Теги: #кров #донори

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