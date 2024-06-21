ТОВ "Аррікано Ріел Естейт" активно залучає відвідувачів і партнерів до соціальних та благодійних ініціатив

ТОВ "Аррікано Ріел Естейт" (Arricano) вже втретє організувало донацію крові у ТРК “Проспект”, вдруге за підтримки ДонорUA.

15 червня, спеціально до Всесвітнього дня донора, ТРК “Проспект” ініціював донацію крові, аби подарувати життя військовим і цивільним пацієнтам Київщини. Донорська кров є критично важливим ресурсом для забезпечення медичних потреб і щодня допомагає врятувати багато життів.

Лише за декілька годин донорами стали 67 людей із понад 100 відвідувачів і партнерів, охочих долучитись до важливої ініціативи. За словами лікарів Київського обласного центру служби крові, завдяки проведенню у ТРК “Проспект” суспільно важливої акції з донації крові потенційно вдасться врятувати понад 200 життів українців.

“Щороку до донації в ТРК “Проспект” долучається все більше людей — це чудова тенденція, яка демонструє, що процедура здачі крові може й має виходити за межі звичних медичних кабінетів. До того ж не завжди люди готові виділити час, аби спеціально приїхати у медичний центр, провести час у черзі, пройти обстеження, а в торговельному комплексі Arricano це можна зробити за декілька хвилин, а згодом ще й смачно пообідати на фудкорті. Під час онлайн-реєстрації на донацію ви можете обрати найбільш зручний для вас час й приїхати відповідно до запису”, — зауважила директорка з маркетингу Arricano Інна Морозова.

Партнери ініціативи: Greek House, Auchan Україна та “Сушия”, — пригощали донорів ситними свіжими сендвічами, фруктами, шоколадом, печивом та напоями. Відвідувачі ділилися, що для когось це перша донація, а хтось здає кров регулярно і робить це вже в 12-те. Приходили разом із родиною, друзями, долучалися навіть ті, хто не реєструвалися завчасно, що приємно здивувало організаторів.

“З 5 донацій, проведених у Всесвітній день донора, на донації в ТРК “Проспект” ми зібрали найбільший об’єм крові. Дякуємо всім, хто долучився! Під час повномасштабної війни потреба у крові величезна та постійна, і такі події допомагають привернути увагу якомога більшої кількості людей до теми донорства. Ми робимо його видимим і доводимо, що здавати кров — не складно і не страшно”, — коментує Ірина Славінська, співзасновниця ДонорUA та Президентка ГО “Всеукраїнська асоціація донорів України”.

Окрім цього, Arricano продовжує підтримувати й допомагати ЗСУ: у квітні девелопер передав українським військовим, які щодня боронять нашу країну, дві зарядні станції EcoFlow, а також забезпечив бійців засобами тактичної медицини. У травні ТРК CITY MALL передав три мультичастотні підсилювачі сигналів та маскувальні плащі для військових 110-ї ОБр ТрО 111 батальйону, яка виконує бойові завдання на Куп’янському напрямку.

Arricano продовжила щорічну традицію об’єднання ком’юніті своїх ТРК на автентичному заході до Дня вишиванки. ТРК “Проспект” разом із відвідувачами та ГО “Вільне життя — світле майбутнє” за кілька годин заходу зібрав 35 тис. грн для допомоги 20-му ОБСП та 93 ОМБр.

До того ТРК “Проспект” разом із БФ “Справжні Українці” в межах масштабного соціального проєкту “Зелений квітень: День довкілля” зібрав понад 51 тис. грн донатів під час благодійного виступу військового оркестру 101-ї окремої бригади охорони Генштабу України імені генерал-полковника Геннадія Воробйова. Кошти були спрямовані на закупівлю необхідного обладнання для потреб 101-ї окремої бригади ЗСУ.

Крім цього, Arricano разом із ком’юніті ТРК “Проспект” та ТРЦ “РайON”, БФ “Добряк” здійснили 48 мрій дітей із спілки багатодітних сімей “ЩАСЛИВА”. У травні девелопер організував благодійні ініціативи “Подаруй щасливу мить” у двох своїх київських ТРК, адже в умовах війни діти потребують ще більше нашої опіки та турботи. Тож майже місяць галереї торговельних комплексів прикрашали дерева-мрій. Кожен відвідувач торговельного комплексу мав змогу обрати на ньому листівку-квітку, в якій була коротка інформація про дитину, її фото та бажання, і здійснити мрію малечі. Акцію підтримали такі соціально відповідальні компанії як: Puma, Auchan Україна, “Будинок Іграшок”, “Сушия”, “Техно Їжак”, Adidas, Decathlon, Discounterra, Watsons. Спільними зусиллями Arricano, партнерів та відвідувачів всі діти зі спілки багатодітних сімей “ЩАСЛИВА” отримали подарунки. Символічно, що період дії ініціативи припав між Днем сім’ї та Днем захисту дітей.

Партнери ініціатив: ДонорUA, Київський обласний центр служби крові, Greek House, Auchan Україна, “Сушия”, Puma, “Будинок Іграшок”, “Техно Їжак”, Adidas, Decathlon, discounterra, Watsons, ГО “ЗГРАЯ ЮА”, БФ “Добряк”, ГО “Спілка багатодітних сімей “ЩАСЛИВА”, ГО “Вільне Життя — світле майбутнє”, вокальний ансамбль “Ягідки” при студії Національного хору імені Г. Верьовки, Благодійний Фонд “Справжні Українці”, БФ “Покоління майбутнього”, БФ “Уляни Кузик”.

Разом робимо добрі справи і рухаємось далі!