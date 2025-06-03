Інтерфакс-Україна
Події
17:58 03.06.2025

"ДонорUA" не підтримує петиції про відновлення пільг для донорів крові

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"ДонорUA" не підтримує петиції про відновлення пільг для донорів крові

Платфоорма "ДонорUA" не підтримує петиції про відновлення пільг для донорів крові, передбачене євроінтеграційним законом "Про безпеку та якість донорської крові та компонентів крові", який вводить практику безпільгового донорства.

Як повідомляється у пресрелізі платформи, "цього року втрачають чинність деякі пільги для донорів крові".

"Багато людей занепокоєні тим, що такі зміни призведуть до зменшення кількості регулярних донорів. Активісти зареєстрували вже не одну відповідну петицію, аби повернути донорам пільги, й часто звертаються до "ДонорUA" з проханням підтримати ініціативу. Проте ми як профільна організація, що популяризує донорство крові, не можемо цього зробити, оскільки система безоплатного, волонтерського донорства — шлях для вступу України в ЄС", -наголосили у "ДонорUA".

Платформа нагадує, що втрачають чинність такі пільги як додатковий вихідний для донорів (право на вихідний у сам день донації залишається), допомога у разі тимчасової непрацездатності у зв’язку із захворюванням, надбавка до стипендії для донорів-студентів та надбавка до пенсії для Почесних донорів.

"ДонорUA" зазначає, що пільги мають бути скасовані з 2026 року, втім, якщо донори встигли набути право на допомогу чи надбавку раніше, вони ці пільги не втрачають.

Експерти платформи зазначили, що кров системних донорів, яку вони здають добровільно й безоплатно, є безпечнішою, втім і "безоплатне стихійне донорство може нести ризики".

"В донорстві важливий системний підхід, і альтруїзм є його невід’ємною частиною. Головною мотивацією донора має бути бажання допомогти — тільки в цьому випадку можна розраховувати на максимально відповідальне ставлення, а отже, й на безпечність крові. За даними ВООЗ, 79 країн збирають понад 90% донорської крові шляхом добровільного безоплатного донорства", - підкреслили експерти платформи.

Теги: #донорua

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