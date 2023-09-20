Щоб українські пацієнти самостійно не шукали донорів, кров щороку мають здавати щонайменше 1 млн людей - думка

Щоб українські пацієнти самостійно не шукали донорів, кров щороку мають здавати щонайменше мільйон людей, вважають експерти платформи "ДонорUA".

"Для того, щоб держава забезпечувала себе кров'ю повністю, і пацієнтам не доводилося чекати на переливання або самостійно шукати донорів, кров щорічно має здавати принаймні мільйон осіб", - повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" експерти платформи.

Водночас експерти "ДонорUA" зазначили, що загалом в Україні кров здають близько 320-350 тисяч осіб щорічно.

"Це дані за 2020 рік. У зв'язку з повномасштабним вторгненням РФ ця цифра, найімовірніше, змінилася, проте актуальних досліджень поки що немає", - зазначили експерти платформи.

Наразі на платформі "ДонорUA" зареєстровано понад 135 тис. донорів, більшість із яких - регулярні.

"Серед учасників платформи "ДонорUA" 10% підтверджують здачу крові більше ніж тричі на рік. Важливо зауважити, що запланованих донацій у рази більше, але без завантажених довідок перевести їх у статус здачі крові неможливо. Загалом системних донорів Україні потрібно більше", - наголосили експерти "ДонорUA".