Медицина

19:01 20.09.2023

Щоб українські пацієнти самостійно не шукали донорів, кров щороку мають здавати щонайменше 1 млн людей - думка

1 хв читати
Щоб українські пацієнти самостійно не шукали донорів, кров щороку мають здавати щонайменше 1 млн людей - думка

Щоб українські пацієнти самостійно не шукали донорів, кров щороку мають здавати щонайменше мільйон людей, вважають експерти платформи "ДонорUA".

"Для того, щоб держава забезпечувала себе кров'ю повністю, і пацієнтам не доводилося чекати на переливання або самостійно шукати донорів, кров щорічно має здавати принаймні мільйон осіб", - повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" експерти платформи.

Водночас експерти "ДонорUA" зазначили, що загалом в Україні кров здають близько 320-350 тисяч осіб щорічно.

"Це дані за 2020 рік. У зв'язку з повномасштабним вторгненням РФ ця цифра, найімовірніше, змінилася, проте актуальних досліджень поки що немає", - зазначили експерти платформи.

Наразі на платформі "ДонорUA" зареєстровано понад 135 тис. донорів, більшість із яких - регулярні.

"Серед учасників платформи "ДонорUA" 10% підтверджують здачу крові більше ніж тричі на рік. Важливо зауважити, що запланованих донацій у рази більше, але без завантажених довідок перевести їх у статус здачі крові неможливо. Загалом системних донорів Україні потрібно більше", - наголосили експерти "ДонорUA".

 

Теги: #кров #донорua

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:36 17.08.2023
Заявки ЗСУ на постачання крові для поранених забезпечуються в повному обсязі - МОЗ

Заявки ЗСУ на постачання крові для поранених забезпечуються в повному обсязі - МОЗ

11:41 07.08.2023
МОЗ України підготувало зміни до нормативної бази для врегулювання процесу переливання крові бойовими медиками

МОЗ України підготувало зміни до нормативної бази для врегулювання процесу переливання крові бойовими медиками

15:47 04.08.2023
Переливання крові бойовими медиками на дошпитальному етапі збільшить потребу в крові групи І (-) – представник МОЗ

Переливання крові бойовими медиками на дошпитальному етапі збільшить потребу в крові групи І (-) – представник МОЗ

17:30 03.08.2023
Бойові медики зможуть переливати кров після проходження відповідної підготовки МОЗ - Маляр

Бойові медики зможуть переливати кров після проходження відповідної підготовки МОЗ - Маляр

10:41 03.08.2023
Заборона бойовим медикам переливати кров пораненим бійцям на догоспітальному етапі може бути критичною для порятунку життя

Заборона бойовим медикам переливати кров пораненим бійцям на догоспітальному етапі може бути критичною для порятунку життя

15:30 26.06.2023
На фронт ми поставляємо або цільну кров, або еритроцити та плазму - президентка ГО "Всеукраїнська асоціація донорів України"

На фронт ми поставляємо або цільну кров, або еритроцити та плазму - президентка ГО "Всеукраїнська асоціація донорів України"

13:24 02.06.2023
Понад 1000 українських дітей щороку потребують переливання крові через онкозахворювання - "ДонорUA"

Понад 1000 українських дітей щороку потребують переливання крові через онкозахворювання - "ДонорUA"

11:14 30.05.2023
Платформа "ДонорUA" закликає українців планувати донації крові для забезпечення можливих постраждалих від ракетних обстрілів

Платформа "ДонорUA" закликає українців планувати донації крові для забезпечення можливих постраждалих від ракетних обстрілів

17:14 02.03.2023
У Києві відкрили перший в Україні банк тривалого зберігання крові

У Києві відкрили перший в Україні банк тривалого зберігання крові

12:49 13.02.2023
Донорство крові до Дня Святого Валентина від Американської торгової палати в Україні

Донорство крові до Дня Святого Валентина від Американської торгової палати в Україні

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

В Україні вже повністю або частково відновлено понад 750 медзакладів - Шмигаль

Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про медичний канабіс

На підтоплених територіях фіксують поодинокі випадки інфекційних захворювань - головний санлікар

Зеленський переніс День медпрацівників на 27 липня - указ

МОЗ не виключає загрози спалаху холери внаслідок руйнування дамби в Новій Каховці

ОСТАННЄ

Більшість постачальників зберегла довоєнні закупівельні ціни на ліки - гендиректор МЗУ

Проєкт держбюджету-2024 передбачає збільшення бюджетних видатків на закупівлю ліків і медобладнання до 12,4 млрд грн - "МЗУ"

За програмою медевакуації за кордон на лікування відправлено понад 4 тис. українців, зокрема 650 дітей - Ляшко

Україна частково або повністю відновила понад 800 зруйнованих війною об'єктів медінфраструктури

Уряд уперше заклав у держбюджет кошти на зубопротезування для ветеранів - Шмигаль

Медцентр "Лелека" планує продовжити сертифікат JCI, що підтверджує стандарти якості в охороні здоров'я

Програма реімбурсації у 2024 році не передбачатиме розширення нозологій, фокус буде спрямований на розлади психіки та поведінки - НСЗУ

Фінансування сфери охорони здоров'я у 2024 році буде збільшено на 24 млрд грн - Радуцький

В Україні фіксують зростання звернень по медичну допомогу через укуси бродячих тварин і зростання паразитарних захворювань - Кузін

Зростання захворюваності на ГРВІ та COVID-19 очікується з початку жовтня - МОЗ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА