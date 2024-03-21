Кабмін затвердив стратегію добровільного донорства крові до 2028 року
Кабінет Міністрів затвердив стратегію розроблення добровільного донорства крові та її компонентів до 2028 року.
Як повідомляє пресслужба платформи "ДонорUA" (Київ), окрім того, згідно з розпорядженням уряду від 12 березня, Кабмін затвердив оперативний план реалізації стратегії у 2024-2026 роках.
"Страшні та тяжкі виклики повномасштабної війни стали каталізатором змін", - прокоментувала документ співзасновниця "ДонорUA", президентка ГО "Всеукраїнська асоціація донорів України" Ірина Славінська.
"З початком широкомасштабної агресії Російської Федерації проти України потреба в донорській крові та компонентах крові істотно зросла. Добровільне безоплатне донорство крові та компонентів крові під час воєнного стану стало ще однією лінією оборони України. Існують випадки, коли донорська кров є чи не єдиним способом врятувати людське життя", - наголошується у документі.