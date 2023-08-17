Медицина

11:36 17.08.2023

Заявки ЗСУ на постачання крові для поранених забезпечуються в повному обсязі - МОЗ

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Заявки ЗСУ на постачання крові для поранених забезпечуються в повному обсязі - МОЗ

Досі не було ситуації, щоб заявка ЗСУ на постачання крові для поранених бійців не була забезпечена системою охорони здоров'я, стверджує директор Департаменту високотехнологічної медичної допомоги Міністерства охорони здоров'я Василь Стрілка.

"У нас не було жодної ситуації, коли б заявка з боку ЗСУ і з боку захисників не була забезпечена системою охорони здоров'я", - сказав він в ефірі телемарафону в четвер.

Водночас Стрілка наголосив, що "кров потрібна завжди".

"У нас наразі велика кількість поранених, і ми потребуємо великої кількості крові, потребуємо збільшення кількості донорів. Ми закликаємо всіх, незалежно від групи крові, ставати донорами", - сказав він.

Теги: #зсу #кров #забезпечення

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