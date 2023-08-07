Медицина

11:41 07.08.2023

МОЗ України підготувало зміни до нормативної бази для врегулювання процесу переливання крові бойовими медиками

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МОЗ України підготувало зміни до нормативної бази для врегулювання процесу переливання крові бойовими медиками

Міністерство охорони здоров'я України підготувало зміни до постанови уряду щодо задоволення потреб сил безпеки та оборони в донорській крові та компонентах крові в умовах воєнного часу, які дадуть можливість врегулювати процес переливання крові бойовими медиками на догоспітальному етапі.

"Коли ми говоримо про бойового медика, то зараз МОЗ підготувало проєкт постанови Кабміну, який вносить зміни до нещодавно ухваленої постанови. Цього тижня проєкт виходить на узгодження і незабаром буде ухвалений і повністю врегулює переливання крові бойовими медиками", - повідомив директор департаменту високотехнологічної медичної допомоги та інновацій Міністерства охорони здоров'я Василь Стрілка в ефірі телемарафону в понеділок.

Стрілка зазначив, що однією з причин ініційованих змін стало, зокрема, врегулювання можливості планування замовлення крові бойовими медиками, які евакуюють поранених.

Він також наголосив, що йдеться про кров першої групи з негативним резусом, яку "на догоспітальному етапі можна лити будь-кому, це не потребує проведення якихось додаткових досліджень".

"Ідеться про використання першої групи крові, резус негативний, під час транспортування пораненого з поля бою до стабілізаційного пункту або до госпіталю", - сказав він.

Водночас Стрілка наголосив на потребі в крові всіх груп. "Потреби (у крові – ІФ-У) завжди є, але після повномасштабного вторгнення потреба різко зросла. Якщо ви ще не стали донором, станьте, будь ласка. Ваша кров може воювати і врятує комусь життя. Незалежно від того, де ви зараз живете, буквально за кілька днів після донації ваша кров буде транспортована на передову і рятуватиме наших захисників", - сказав він.

Теги: #моз #кров #стандарти #переливання

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