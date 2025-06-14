УЧХ бере участь у Всесвітньому дні донора крові

Фото: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine

Український Червоний Хрест (УЧХ) проводить понад 20 заходів з нагоди Всесвітнього дня донора крові.

“Щороку 14 червня у світі відзначають Всесвітній день донора крові… Український Червоний Хрест традиційно підтримує цей важливий день, адже донорство — це не просто добрий вчинок, а справжній акт солідарності та гуманності”, - написав УЧХ у суботу у Фейсбуці.

Заходи УЧХ проходять у різних регіонах країни для дітей, молоді та дорослих. У цей день волонтери та консультанти УЧХ з напрямку "Зміцнення здоров’я та профілактика захворювань" проводять тематичні сесії, поширюють матеріали про переваги донорства крові та надають корисні поради для майбутніх донорів.

Разом із місцевими службами крові команда УЧХ організує донорські акції та долучається до популяризації культури донорства. Волонтери та співробітники організацій Українського Червоного Хреста сами стають донорами. УЧХ також активно інформує населення про важливість донорства та як воно допомагає людям, які цього потребують щодня.

В УЧХ підкреслили, що особливо актуальною тема донорства стала з початком повномасштабної агресії Росії проти України, оскільки кількість людей, які потребують донорської крові, зросла.

“Тільки 30 хвилин вашого часу можуть врятувати життя трьох людей”, - зазначили в УЧХ.