Команда УЧХ регулярно долучається до донорства крові
Команда Українського Червоного Хреста (УЧХ) втретє від початку року долучилася до донорства крові.
“Співробітники та волонтери Українського Червоного Хреста здали кров, аби підтримати тих, хто найбільше цього потребує — поранених і тяжкохворих. Акцію організували фахівці загонів швидкого реагування та напряму “Зміцнення здоров’я та профілактика захворювань” у партнерстві з Центром крові Збройних Сил України”, - повідомив УЧХ у Фейсбуці в четвер.
Український Червоний Хрест системно підтримує розвиток донорського руху на національному та місцевому рівнях: співпрацює з центрами крові, допомагає
передавати кров до медичних закладів і популяризує донорство. 30 хвилин часу та одна донація здатні подарувати шанс на життя одразу трьом людям.