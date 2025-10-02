Команда УЧХ регулярно долучається до донорства крові

Фото: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine

Команда Українського Червоного Хреста (УЧХ) втретє від початку року долучилася до донорства крові.

“Співробітники та волонтери Українського Червоного Хреста здали кров, аби підтримати тих, хто найбільше цього потребує — поранених і тяжкохворих. Акцію організували фахівці загонів швидкого реагування та напряму “Зміцнення здоров’я та профілактика захворювань” у партнерстві з Центром крові Збройних Сил України”, - повідомив УЧХ у Фейсбуці в четвер.

Український Червоний Хрест системно підтримує розвиток донорського руху на національному та місцевому рівнях: співпрацює з центрами крові, допомагає

передавати кров до медичних закладів і популяризує донорство. 30 хвилин часу та одна донація здатні подарувати шанс на життя одразу трьом людям.