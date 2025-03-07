Медицина

21:25 07.03.2025

Кабмін затвердив постанову щодо вдосконалення системи донорської крові

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Кабмін затвердив постанову щодо вдосконалення системи донорської крові

Кабінет міністрів України ухвалив постанову, яка встановлює чіткі правила взаємодії між учасниками національної системи крові та впорядковує її фінансування відповідно до фактичних потреб системи охорони здоров’я, що передбачено законом "Про безпеку та якість донорської крові та компонентів крові".

Нововведення передбачають формування річних заявок на кров для лікарень, забезпечення безоплатної трансфузії через укладені договори з центрами крові, а також створення лікарняних трансфузіологічних комітетів для збереження запасів, йдеться у повідомленні на сайті Міністерства охорони здоров’я у п’ятницю.

Прозорість фінансування досягається через середню референтну ціну на кров, затверджену Міністерством охорони здоров’я. Оновлення системи відповідає вимогам євроінтеграції та сприятиме покращенню якості медичних послуг в Україні, відзначається в повідомленні.

 

Теги: #кабмін #кровь #донори

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