Міжнародна організація з міграції прагне підтримати 2 млн осіб в Україні цього року

Міжнародна організація з міграції (МОМ) прагне підтримати два мільйони постраждалих від війни людей в Україні та закликає донорів виділити для цього $255 млн, повідомила пресслужба МОМ.

"У той час, як наближається четвертий рік повномасштабної війни в Україні, Міжнародна організація з міграції (МОМ) закликає виділити $255 на підтримку двох мільйонів постраждалих від війни у 2025 році", - йдеться у повідомленні МОМ, що отримало агентство "Інтерфакс-Україна" у п'ятницю.

Зазначається, що майже третина населення України потребує гуманітарної допомоги, а внутрішньо переміщені особи та ті, хто повертається додому, залишаються одними з найбільш вразливих. Згідно з останнім звітом МОМ, майже дві третини з 3,7 мільйона внутрішньо переміщених осіб в Україні перебувають поза домом більше двох років. Багато переселенців вичерпали свої заощадження і не мають можливостей для заробітку. Близько 4,2 мільйона людей повернулися додому після переміщення, чверть з них повідомили, що повернулися з-за кордону. Порівняно з непереміщеними особами, вони частіше витрачають заощадження, погоджуються на низькооплачувану роботу і продають майно, щоб задовольнити базові потреби.

МОМ працює в Україні та сусідніх країнах, надаючи критично важливу допомогу та іншу підтримку, яка сприяє відновленню постраждалих від війни громад.

В Україні МОМ допомагає покращити умови життя та забезпечити безперервний доступ до послуг: відновлює житло та соціальні установи, зокрема медичні заклади та колективні центри, які використовуються як місця тимчасового притулку. Серед інших ініціатив МОМ також надає медичне обладнання лікарням та забезпечує психосоціальну підтримку людям. За останні три роки понад 6 млн. людей в Україні прямо чи опосередковано отримали користь від гуманітарних інтервенцій та ініціатив із відновлення МОМ.

У країнах, які приймають біженців з України, МОМ підтримує уряди, місцеві органи влади та організації громадянського суспільства в їх інтеграції у громади, сприяючи їхній економічній незалежності за допомогою мовних курсів, розвитку навичок та підтримки у працевлаштуванні.

Із лютого 2022 року понад 980 тис біженців у сусідніх країнах отримали пряму підтримку, а 2 млн. людей опосередковано скористалися допомогою організації. МОМ та її місцеві партнери в Україні допомогли понад 37 тис осіб, які постраждали від торгівлі людьми, експлуатації та порушень прав людини, пов'язаних із війною, таких як катування, свавільні затримання та насильство.

"МОМ закликає донорів і партнерів продовжувати підтримувати довгострокові рішення, спрямовані на зменшення залежності громад в Україні від гуманітарної допомоги та підготовку ґрунту для наступних кроків. Серед найбільш нагальних потреб –відновлення та модернізація критично важливих об'єктів громадської інфраструктури, таких як електро- та водопостачання, водовідведення, опалення, притулок і доступне житло, а також створення та збереження робочих місць. Разом із міжнародною спільнотою МОМ готова продовжувати надавати підтримку українцям, які її потребують, доти, доки це буде необхідно", - наголошує МОМ у повідомленні.