Лідери NB8 підтвердили підтримку суверенітету України та намір продовжувати постачання зброї у рамках зміцнення оборони Європи

Лідери країн Північної та Балтійської восьмірки (NB8) у суботу провели спілкування з президентом України Володимиром Зеленським і підтвердили непохитну підтримку України в умовах триваючої агресії Росії.

"Ми — лідери країн Північної та Балтійської восьмірки — сьогодні спілкувалися з президентом Зеленським. Від самого початку війни агресії Росії ми стояли на боці України і будемо продовжувати це робити. Наша рішучість ґрунтується на розумінні, що справа не лише у безпеці України, а й у ширшій безпеці Європи", — йдеться у повідомленні на сайті уряду Швеції.

У NB8 високо оцінили зусилля президента Зеленського та готовність України до переговорів. Зокрема, зазначається, що Україна працює над документом, підготовленим США, однак Росія поки що не взяла на себе жодних зобов’язань щодо припинення вогню або кроків, які наближають мир.

"Ми продовжимо постачати зброю Україні та зміцнювати оборону Європи, щоб стримати подальшу агресію Росії. Поки Росія продовжує війну проти України, ми також підтримуватимемо посилення санкцій та інших економічних заходів", - йдеться в заяві відомства.

У повідомленні NB8 окремо відзначили мужність українського народу: "Ваша рішучість, наполегливість і мужність від самого початку війни є справді гідними захоплення. Ми хочемо, щоб ви знали: ви не самотні і можете розраховувати на нашу підтримку".

Джерело: https://www.government.se/statements/2025/11/joint-statement-by-the-leaders-of-the-nordic-baltic-eight/