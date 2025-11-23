Інтерфакс-Україна
Події
01:27 23.11.2025

Лідери NB8 підтвердили підтримку суверенітету України та намір продовжувати постачання зброї у рамках зміцнення оборони Європи

1 хв читати

Лідери країн Північної та Балтійської восьмірки (NB8) у суботу провели спілкування з президентом України Володимиром Зеленським і підтвердили непохитну підтримку України в умовах триваючої агресії Росії.

"Ми — лідери країн Північної та Балтійської восьмірки — сьогодні спілкувалися з президентом Зеленським. Від самого початку війни агресії Росії ми стояли на боці України і будемо продовжувати це робити. Наша рішучість ґрунтується на розумінні, що справа не лише у безпеці України, а й у ширшій безпеці Європи", — йдеться у повідомленні на сайті уряду Швеції.

У NB8 високо оцінили зусилля президента Зеленського та готовність України до переговорів. Зокрема, зазначається, що Україна працює над документом, підготовленим США, однак Росія поки що не взяла на себе жодних зобов’язань щодо припинення вогню або кроків, які наближають мир.

"Ми продовжимо постачати зброю Україні та зміцнювати оборону Європи, щоб стримати подальшу агресію Росії. Поки Росія продовжує війну проти України, ми також підтримуватимемо посилення санкцій та інших економічних заходів", - йдеться в заяві відомства.

У повідомленні NB8 окремо відзначили мужність українського народу: "Ваша рішучість, наполегливість і мужність від самого початку війни є справді гідними захоплення. Ми хочемо, щоб ви знали: ви не самотні і можете розраховувати на нашу підтримку".

Джерело: https://www.government.se/statements/2025/11/joint-statement-by-the-leaders-of-the-nordic-baltic-eight/

Теги: #підтримка #заява #nb8

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:12 22.11.2025
Європейські лідери заявили про необхідність додаткової роботи над проєктом мирного плану із 28 пунктів

Європейські лідери заявили про необхідність додаткової роботи над проєктом мирного плану із 28 пунктів

21:23 21.11.2025
Президент Румунії вітає поновлені зусилля Трампа щодо припинення війни та підтверджує свою підтримку України

Президент Румунії вітає поновлені зусилля Трампа щодо припинення війни та підтверджує свою підтримку України

20:56 21.11.2025
Антикорупційні розслідування не повинні підірвати міжнародну підтримку України перед агресією РФ – розмова Сибіги з Каллас

Антикорупційні розслідування не повинні підірвати міжнародну підтримку України перед агресією РФ – розмова Сибіги з Каллас

15:30 21.11.2025
MOYO та БФ "ГАВКІТ" запустили спільний соціальний проєкт на підтримку тварин у прифронтових зонах

MOYO та БФ "ГАВКІТ" запустили спільний соціальний проєкт на підтримку тварин у прифронтових зонах

14:52 21.11.2025
Лінія фронту в Україні є відправною точкою для порозуміння - заява європейських лідерів після розмови із Зеленським

Лінія фронту в Україні є відправною точкою для порозуміння - заява європейських лідерів після розмови із Зеленським

06:38 21.11.2025
Німеччина збільшує військову підтримку України на 3 млрд євро у наступному році - Глава МЗС

Німеччина збільшує військову підтримку України на 3 млрд євро у наступному році - Глава МЗС

02:25 21.11.2025
ЄС оголосив конкурс проєктних пропозицій для підтримки громадянського суспільства в Україні на 17 млн євро

ЄС оголосив конкурс проєктних пропозицій для підтримки громадянського суспільства в Україні на 17 млн євро

08:39 20.11.2025
УІНП дякує польській науковій спільноті за підтримку у відмові від політизації болючих питань минулого

УІНП дякує польській науковій спільноті за підтримку у відмові від політизації болючих питань минулого

17:03 19.11.2025
ООН розширить підтримку в розмінуванні сільгоспугідь, розвитку іригації та насінництва в Україні

ООН розширить підтримку в розмінуванні сільгоспугідь, розвитку іригації та насінництва в Україні

14:32 19.11.2025
Представники "Слуги народу" закликають інші фракції до переговорів про створення коаліції національної стійкості - Потураєв

Представники "Слуги народу" закликають інші фракції до переговорів про створення коаліції національної стійкості - Потураєв

ВАЖЛИВЕ

Європейські лідери заявили про необхідність додаткової роботи над проєктом мирного плану із 28 пунктів

Більше 150 тис. росіян продовжують штурми на Покровському напрямку - Зеленський

Свириденко заявила про початок перезавантаження управління в оборонній сфері: старт аудитів, оновлення НР, перевірка АРМА і ФДМ

Злочини проти людей і людяності не можуть мати винагороду й прощення - Зеленський

Представники України знають, як захищати національні інтереси і не допустити "третього вторгнення" РФ – Зеленський

ОСТАННЄ

Сили оборони відбили з початку доби 157 бойових зіткнень - Генштаб

Ворог атакував Дніпропетровщину безпілотниками, виникли пожежі – обладміністрація

Стармер після розмови із Зеленським провів консультації з Трампом щодо мирного плану

Грем: Трамп забезпечить, щоб Україна була вільною та суверенною державою із здатністю захистити себе

Конкурс на наглядраду "Енергоатому" буде проведений за повною процедурою за порадою послів G7

Поліція Кіпру розшукує підозрюваних у зв'язку зі спробою викрадення колишнього міністра енергетики України - ЗМІ

Орбан виступає проти додаткової допомоги Україні та підтримує план США щодо територіальних поступок

США попередили союзників про можливі гірші умови, якщо Україна відмовиться від мирного плану

У Запоріжжі внаслідок російського обстрілу поранено п’ять людей

Європейські союзники України наполягають на зміні щонайменше чотирьох пунктів мирного плану Трампа

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА