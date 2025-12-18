Трамп заявив, що сподівається на швидку реакцію України щодо мирної угоди

Президент США Дональд Трамп заявив, що очікує від України швидких дій в процесі обговорення мирної угоди. Заява прозвучала під час відповідей на запитання журналістів після підписання указу, яке транслював офіційний канал YouTube Білого дому.

"Сподіваюсь, що Україна реагуватиме швидко, бо Росія вже там. Кожного разу, коли вони захоплюють надто багато території, Росія змінює своє рішення", - відповів Трамп на питання про перспективи зустрічі щодо ситуації в Україні, запланованої цими вихідними у Флориді.

Трамп також натякнув, що сторони перемовин "до чогось наблизилися".