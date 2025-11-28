Інтерфакс-Україна
Події
21:38 28.11.2025

Сибіга привітав рішення Бундестагу збільшити підтримку України до 11,5 млрд євро на 2026 рік

Фото: https://x.com/andrii_sybiha

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга привітав рішення Бундестагу щодо збільшення підтримки України до 11,5 млрд євро в бюджеті Німеччини на 2026 рік.

Сибіга подякував німецьким партнерам та парламентським силам, які підтримали відповідне рішення: "Я високо ціную сьогоднішнє рішуче і своєчасне рішення Бундестагу про збільшення підтримки України до 11,5 млрд євро в бюджеті 2026 року", – зазначив він.

Глава МЗС також висловив вдячність своєму німецькому колезі, міністру закордонних справ Німеччини та парламентським фракціям, які продовжують підтримувати Україну. "Я вдячний моєму німецькому колезі @AussenMinDE (Йоганн Вадефуль - ІФ-У) @JoWadephul та всім парламентським силам, які продовжують стояти з Україною", – наголосив Сибіга.

"Ваша непохитна підтримка зміцнює нашу оборону, захищає наш народ і наближає нас до справедливого і тривалого миру в Україні та в усій Європі", – додав міністр.

Як повідомлялося, раніше, 26 листопада, федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц у ході бюджетних дебатів у Бундестазі, зокрема, торкнувся теми врегулювання війни в Україні та заявив, що Німеччина збільшить свою підтримку Україні наступного року до загальної суми EUR 11,5 млрд.

 

