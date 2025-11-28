Сибіга привітав рішення Бундестагу збільшити підтримку України до 11,5 млрд євро на 2026 рік
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга привітав рішення Бундестагу щодо збільшення підтримки України до 11,5 млрд євро в бюджеті Німеччини на 2026 рік.
Сибіга подякував німецьким партнерам та парламентським силам, які підтримали відповідне рішення: "Я високо ціную сьогоднішнє рішуче і своєчасне рішення Бундестагу про збільшення підтримки України до 11,5 млрд євро в бюджеті 2026 року", – зазначив він.
Глава МЗС також висловив вдячність своєму німецькому колезі, міністру закордонних справ Німеччини та парламентським фракціям, які продовжують підтримувати Україну. "Я вдячний моєму німецькому колезі @AussenMinDE (Йоганн Вадефуль - ІФ-У) @JoWadephul та всім парламентським силам, які продовжують стояти з Україною", – наголосив Сибіга.
"Ваша непохитна підтримка зміцнює нашу оборону, захищає наш народ і наближає нас до справедливого і тривалого миру в Україні та в усій Європі", – додав міністр.
Як повідомлялося, раніше, 26 листопада, федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц у ході бюджетних дебатів у Бундестазі, зокрема, торкнувся теми врегулювання війни в Україні та заявив, що Німеччина збільшить свою підтримку Україні наступного року до загальної суми EUR 11,5 млрд.