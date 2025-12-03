У третю і четверту хвилі виплату 1 тис. грн "Зимової підтримки" отримають українці за заявками від 18-22 листопада – Мінсоцполітики

Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності заявляє, що у третю і четверту хвилі виплату 1 тис. грн за державною програмою "Зимова підтримка" отримають користувачі "Дії" за заявками, які оформлені 18-22 листопада.

"У межах наступних хвиль виплат "Зимової підтримки" допомогу в 1 000 грн отримають понад 2,2 млн українців: приблизно 1,3 млн - у третю хвилю, ще майже 866 тисяч - у четверту. Разом на ці виплати виділено до 3 млрд гривень", - йдеться у повідомленні міністерства.

Зазначається, що 3 грудня, профінансують "Зимову тисячу" для тих, хто подавав заявку в "Дії" 18 та 19 листопада, а в найближчі дні виплати отримають користувачі "Дії" із заявками 20-22 листопада.

Очікується, що ті, хто оформив заявку через відділення "Укрпошти", почнуть отримувати кошти 6 грудня.

Раніше, у межах другої хвилі виплат, допомогу отримали 2,5 млн українців на суму понад 3 млрд грн.

У відомстві повідомили, що загалом українці уже подали 14,8 млн заявок: 12 млн через "Дію" і майже 952 тис. - через "Укрпошту".

Як повідомлялося, з 15 листопада до 24 грудня уряд запустив можливість для кожного громадянина подати заявку в застосунку "Дія" або у відділенні "Укрпошти" на отримання допомоги в 1 тис. грн у межах програми "Зимова підтримка".

Скористатися коштами можна до 30 червня 2026 року. Витратити допомогу можна буде на комунальні послуги, ліки, продукти українського виробництва, поштові послуги, книжки, благодійність і донати Силам оборони. Водночас допомога не може бути використана для придбання підакцизних товарів, а також заборонено знімати готівку зі спеціального рахунку.

3 21 листопада до 17 грудня триває прийом заявок на виплату 6,5 тис. грн в рамках "Зимової підтримки" для українців, які найбільше постраждали від війни або перебувають у складних життєвих обставинах: діти під опікою чи піклуванням; діти з інвалідністю, а також діти-вихованці прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу (включно з дітьми з інвалідністю); люди з інвалідністю I групи серед внутрішньо переміщених осіб; діти з числа ВПО, які отримують виплату на проживання; діти із малозабезпечених сімей віком до 18 років; одинокі пенсіонери, які отримують надбавку на догляд. Кошти можна буде витрати протягом 180 днів від часу зарахування на одяг і взуття, лікарські засоби та вітаміни.

Уряд очікує від 10 до 14 млн одержувачів одноразової державної грошової допомоги за програмою "Зимова підтримка" в 1 тис. грн для дорослих і дітей, а також 6,5 тис. грн для найбільш вразливих категорій. Очікувані витрати - 14 млрд грн.

Благодійні фонди закликають українців перераховувати допомогу по державній програмі "Зимова підтримка" на потреби Сил оборони.

Джерело: https://www.msp.gov.ua/press-center/news/ponad-22-mln-ukrayintsiv-otrymayut-zymovu-tysyachu-u-novykh-khvylyakh-vyplat