Події
20:56 21.11.2025

Антикорупційні розслідування не повинні підірвати міжнародну підтримку України перед агресією РФ – розмова Сибіги з Каллас

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів телефонні переговори з верховною представницею ЄС із закордонних справ та безпекової політики Каєю Каллас, під час якої підтвердив відданість України боротьбі з корупцією та наголосив, що ці останні антикорупційні розслідування не мають підірвати міжнародну підтримку України перед російською агресією.

"Я поспілкувався з Каєю Каллас і поінформував її про результати нещодавніх переговорів президента Зеленського з американськими та європейськими партнерами, про мирні зусилля, ситуацію на полі бою та боротьбу з корупцією. Україна віддана просуванню мирних ініціатив і цінує рішучість Сполучених Штатів покласти край війні, розв’язаній Росією. Я ще раз наголосив на нашому твердому переконанні, що європейські партнери мають бути залучені до мирних процесів", - написав Сибіга в Х у п'ятницю за підсумками розмови.

За його словами, сторони скоординували подальші кроки "в нашій конструктивній співпраці зі Сполученими Штатами, Європейським Союзом та європейськими союзниками, щоб наблизити справедливий мир".

Також міністр поінформував Каллас про кроки, яких президент України Володимир Зеленський та український уряд вжили у відповідь на останні антикорупційні розслідування.

"Я наголосив, що ці останні події не повинні підірвати міжнародну підтримку оборони та стійкості України перед російською агресією. Навіть коли ми наводимо лад усередині країни, нам необхідні достатня сила та єдність серед наших союзників, щоб протистояти російським атакам, звірствам і терору. На кону - безпека всієї Європи", - заявив Сибіга, подякувавши європейським союзникам за підтримку українського народу "в цей складний і вирішальний час".

Як повідомлялося, раніше у п'ятницю Зеленський провів нараду з Сибігою та дипломатичною командою. "Працюємо для врахування українських національних інтересів на всіх рівнях відносин з партнерами. Зараз фактично щогодини зустрічі, дзвінки та робота з пунктами, які можуть змінити багато", - написав Зеленський у телеграм-каналі у п'ятницю, наголосивши на важливості того, щоб результатом став достойний мир.

 

